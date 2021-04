Ultima puntata di ‘Felicissima sera’ nella serata del 30 aprile. Il programma di Canale 5, condotto da Pio e Amedeo, ha riscosso un successo che ha superato ogni più rosea aspettativa. Nelle precedenti due puntate hanno superato i 4 milioni di telespettatori, riuscendo a battere sia Serena Rossi con la ‘Canzone Segreta’ che Carlo Conti con ‘Top Dieci’. Ospiti d’eccezione anche nell’atto conclusivo della trasmissione, che si preannuncia scoppiettante come anticipato dai comici.

Tra gli ospiti confermati già da alcuni giorni ci sono: Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Ma poco fa i conduttori hanno annunciato la presenza di altre due persone d’eccezione. E lo spettacolo è praticamente assicurato. Sul loro profilo Instagram hanno svelato due nomi inaspettati, che faranno divertire il pubblico Mediaset. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















Nella scorsa puntata uno degli ospiti era stato Francesco Totti. Non potevano mancare i commenti su Ilary Blasi, attualmente impegnata alla conduzione del nuovo reality show di Canale Cinque l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi finisce è poi finita nel mirino di Pio e Amedeo, che gli hanno mostrato una foto di Jessica Alves, ex Rodrigo, il “Ken Umano”, chiedendogli: “Passeresti una notte con lei in cambio di un’altra stagione in campo?”. Francesco Totti è stato al gioco: “Un po’ somiglia a Ilary”. (Continua dopo la foto)















Pio e Amedeo hanno annunciato sul profilo Instagram che ci saranno due cantanti neomelodici: Ciro Rigione ed Enzo Barone. Ovviamente lo show sarà assoluto, infatti insieme a loro canteranno musiche della canzone napoletana. Ad un punto della serata, come avete ammirato nelle scorse puntate, si trasformano in ‘Emigratis’ e quindi danno vita ad un trash assoluto. E nella serata del 30 aprile tutti sono certi che ci sarà da ridere a crepapelle per il loro ultimo spettacolo. (Continua dopo la foto)









A catturare l’attenzione è stata la moglie di Pio D’Antini. l suo nome è Cristina Garofalo e ha 33 anni. I due hanno anche concepito una bambina, Chiara, venuta alla luce nel 2016. Sono tutti e due della città di Foggia ed erano diventati appena maggiorenni quando si sono conosciuti per la prima volta. Come lavoro fa la modella ed entrambi hanno quindi preso a tempo debito la decisione di recarsi a Milano per provare a fare carriera.

“Ora lo possiamo dire”. Isola dei Famosi, adesso è ufficiale. L’annuncio fa sorridere Ilary Blasi