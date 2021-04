“Non mi sembra vero”. Nuova vita per Elodie, la notizia arrivata poco fa. La cantante è già pronta a iniziare

Elodie Di Patrizi sta vivendo un periodo magico: sia per ciò che riguarda la vita privata che quella pubblica e gli impegni lavorativi. In amore ha trovato tranquillità con Marrakesh: si sono conosciuti durante la collaborazione per il brano Margarita. Due anni fa due anni fa il rapper e l’ex allieva di Amici si sono incontrati per incidere il singolo. Inizialmente era solo una conoscenza professionale, ma ben presto si è trasformata in qualcosa di più profondo: una passione che dura da due anni.

Dopo la partecipazione a Sanremo, Marrakesh le ha fatto trovare una romanticissima sorpresa: l’appartamento della cantante invaso da rose rosse. Infatti per via della pandemia, il rapper non ha potuto seguire al Festival la fidanzata. Ma ha comunque fatto il tifo per lei condividere diverse storie della fidanzata all’evento con tanto di cuori. Al momento non pensano di sposarsi o di fare figli: vogliono concentrarsi sulle rispettive carriere. (Continua dopo la foto)















Se in amore va tutto bene, la carriera professionale di Elodie va ancora meglio. La Di Patrizi ha spiccato il volo dopo Amici, dove si è classificata al secondo posto dietro l’amico Sergio Sylvestre. Nel 2020 ha raggiunto un traguardo importante: è stata la donna più ascolta su Spotify Italia. A Sanremo ha fatto un monologo in cui ha parlato della sua storia: “Tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose molto belle nella mia vita e allora ho deciso di raccontarvi qualcosa di me – ha affermato la cantante, rievocando l’infanzia al Quartaccio di Roma – Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non riuscire ad arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia di sognare”. (Continua dopo la foto)















E adesso arriva una splendida notizia: Elodie ha chiuso un contratto con l’agenzia di recitazione Volver che tra i suoi assistiti annovera nomi di peso quali Matilda De Angelis, Beppe Fiorello e Renato Carpentieri. La stessa agenzia lo ha reso noto con un lungo post su Instagram: “Nel 2020 è stata insignita del riconoscimento di artista donna più ascoltata su #SpotifyItalia, ogni suo singolo è un successo, con la sua potente identità è diventata un’icona di stile e moda, ha recentemente presentato anche il #FestivalDiSanremo”. (Continua dopo la foto)









“Le piace trasformarsi in continuazione e ci lascia sempre tutti senza parole – prosegue il post di Volver -. Non poteva mancare quindi nel suo percorso artistico anche il cinema e noi non possiamo che essere super orgogliosi di essere stati scelti per accompagnarla in questo nuovo viaggio. Welcome ELODIE!”.

