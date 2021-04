Nella puntata del 29 aprile de ‘L’Isola dei Famosi’ è sbarcato in Honduras l’atteso Ignazio Moser. E la fidanzata Cecilia Rodriguez, dopo aver confidato di essere molto gelosa del proprio uomo, non appena lo stesso ha detto di sì alla prova di apnea con la naufraga Francesca Lodo gli ha lanciato un avvertimento: “Mi raccomando non tirare lingue fuori”. Prima del fatidico tuffo dall’elicottero, Ilary Blasi ha domandato all’ex gieffino: “Sei pronto per questa avventura?”. E lui ha risposto.

L’ex gieffino ha affermato: “Assolutamente si. Speriamo di riuscire a pescare qualcosa perchè qui non mi pare ci siano tanti pescatori”. Poi Ilary, super curiosa, ha domandato a Cecilia Rodriguez se è gelosa del suo uomo. Quest’ultima ha risposto dicendo testualmente: “Si sono molto gelosa. E’ inutile che mi nasconda”. Ora però è arrivato un altro importante annuncio ufficiale dalla produzione del reality show e per la prima volta assisteremo ad un momento molto interessante. (Continua dopo la foto)















Nel prossimo appuntamento di lunedì 3 maggio si verificherà infatti un momento atteso da molti telespettatori. Il programma ha deciso di ufficializzare la notizia con un post, pubblicato sulla pagina de ‘L’Isola dei Famosi’. In poche ore sono giunti centinaia di messaggi da parte del pubblico, che ha fatto partire il countdown per questo avvenimento. Sicuramente la presenza di questa persona scatenerà discussioni molto interessanti e permetterà di chiarire molti aspetti del programma. (Continua dopo la foto)















In studio il 3 maggio vedremo l’ex naufraga Drusilla Gucci, recentemente eliminata. La produzione ha scritto sul noto social network: “Siamo felicissimi di avere Drusilla con noi in studio lunedì!”. E ha aggiunto tre cuori rossi. Questi i commenti dei seguaci de ‘L’Isola dei Famosi’: “Sono felice di rivederla”, “Adoro, non vedo l’ora”, “Ci manchi molto”, “Eri la regina dell’Isola”, “Finalmente una persona bellissima e con il cervello”, “Era tra le mie naufraghe preferite, eri bravissima”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Dopo la sua eliminazione Drusilla Gucci aveva affermato: “Mai mi sarei immaginata di ricevere un apprezzamento e un sostegno del genere, ancora non riesco a rendermene conto, mi pare di galleggiare in un sogno. La parola grazie non basta per esprimere le emozioni che provo verso tutte le persone che mi hanno amata e capita. Perché non si è trattato solo di un gioco, mi avete accettata per come sono fatta e così facendo io stessa mi sono voluta più bene”.

“Per salvare il programma”. Isola dei Famosi, la mossa pazzesca. Tutto per Ilary Blasi