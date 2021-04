Si avvicina sempre più la nuova puntata del serale di ‘Amici 20’, in programma sabato primo maggio su Canale 5. In attesa di capire chi sarà eliminato dal talent show di Maria De Filippi, una delle allieve, Giulia Stabile, ha ricevuto una sorpresa bellissima. La ragazza è una delle più apprezzate e amate dal pubblico, infatti riceve quotidianamente una marea di complimenti. A far commuovere tutti è anche la sua bellissima storia d’amore con Sangiovanni, nata nella trasmissione.

A proposito di questa relazione, Giulia ha scritto una lettera nelle scorse ore: "Dirti con il labiale "ti amo", nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire "che bella che sei" dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio. Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia. Quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta le parole…Ti amo. Dormire con te".















Durante il daytime del 30 aprile, Maria De Filippi si è collegata con Giulia Stabile e le ha raccontato del regalo. La ballerina ha ricevuto un pacco e all'interno dello stesso c'era qualcosa di magico. Il dono è stato fatto da una persona che lei nemmeno conosce, infatti una telespettatrice è rimasta molto colpita dalle sue doti umane e professionali e per questa ragione si è sentita di farle questo regalo. Un regalo decisamente molto suggestivo, visto che la donna si è tolta una cosa intima.















Giulia Stabile ha conquistato il cuore di questa signora, la quale ha voluto inviarle un dono straordinario, ovvero un vestito indossato dalla madre un secolo fa in occasione di un ballo molto importante. Dopo averlo conservato per 20 anni, ha deciso di donarlo alla giovane allieva e ha detto: "Mi sembra che con te questo abito possa rivivere". Le due hanno potuto parlare al telefono e Giulia, ovviamente emozionatissima, è riuscita semplicemente a dire: "Vorrei tanto abbracciarla".









Questi i commenti apparsi sui social: “Madonna Giulia, come sei bella e pura. La tua semplicità”, “Le calza davvero a pennello, sembra disegnato su Giulia”, “Giulia sei una dea e hai un cuore bellissimo”, “Che carina e che bel gesto”, “Bellissimo l’abito, anche se ha 100 anni le va perfetto”, “Dolcissima la signora Margherita, sto piangendo per l’emozione”, “Una meraviglia”.

