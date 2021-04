Fuori Eleonora Daniele. Al suo posto lei, bellissima e amata dal pubblico

Dalla sua prima apparizione al Grande Fratello di strada ne ha fatta davvero parecchia. Tanto che, se non fosse per chi ogni tanto lo ricorda, in pochi forse penserebbero che la conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele deve il suo ingresso nel mondo della televisione proprio al reality di Canale 5. Ma che male c’è poi, considerando che perfino nei palazzi del potere è arrivato l’ex portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte, Rocco Casalino.

Ebbene, Eleonora oggi è una giornalista affermata che fa bene il suo lavoro. E non solo, l’anno scorso è diventata anche mamma della splendida Carlotta. Proprio per questo il volto noto di Rai1 fu costretta a lasciare la conduzione del programma in anticipo. Quest’anno invece andrà fino in fondo, ovvero fino al prossimo 25 giugno. Ma cosa accadrà dopo? Chi prenderà il posto della trasmissione con Eleonora Daniele? (Continua a leggere dopo la foto)















Il portale di informazione televisiva TvBlog ha anticipato sia il nome del programma, che erediterà sulla prima rete pubblica la fascia oraria di Storie Italiane, sia chi lo condurrà. Si tratta di una nuova trasmissione dal titolo “Dedicato a…” e ispirato alla canzone di Ivano Fossati cantata da Loredana Bertè. Che inizia così: “Ai suonatori un po’ sballati; Ai balordi come me; A chi non sono mai piaciuta; A chi non ho incontrato; Chissà mai perché; Ai dimenticati, ai playboy finiti; E anche per me”. (Continua a leggere dopo la foto)















Alla guida di “Dedicato a…” ci sarà l’attrice Serena Autieri che il grande pubblico conosce bene. Fin dalla sua partecipazione a “Un posto al sole” nel 1998 e poi a “Stranamore” con l’indimenticato Alberto Castagna. Passando per il Festival di Sanremo nel 2003. Più recentemente Serena condusse in tandem con Flavio Insinna “Prodigi”, sempre su Rai1. Per l’Autieri, che è anche cantante e doppiatrice, si tratta di una nuova entusiasmante avventura. (Continua a leggere dopo le foto)









Su Rai1, comunque, l’avvicendamento tra Eleonora Daniele e Serena Autieri non sarà l’unico. Aria di primavera, aria di cambiamento in vista. Al posto di Antonella Clerici, ad esempio, potrebbe tornare il classico “Don Matteo” che da ormai diverse stagioni fa compagnia ai telespettatori nelle mattinate estive. Intanto per Serena Autieri, che è già in tv con la serie “Buongiorno Mamma”, si parla di trattative a buon punto anche se la firma per la conduzione di “Dedicato a…” non è ancora arrivata. Che dite? Sarà il caso di incrociare le dita?

