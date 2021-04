Ultima puntata della settimana super bollente quella di ‘Uomini e Donne’. Protagonista assoluta nell’appuntamento di venerdì 30 aprile l’opinionista Tina Cipollari, che si è infuriata in modo esagerato. L’abbiamo già vista scatenata in altre circostanze, soprattutto con Gemma Galgani, ma stavolta ha superato ogni limite e ha perso la ragione. A tal punto da arrivare a proferire vere e proprie minacce. Tutta colpa di una persona, che a causa dei suoi atteggiamenti l’ha fatta innervosire.

La dama torinese ha intanto scritto nelle ultime ore alla rivale: "Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo. Essere definita una nullità è una grande offesa. Se esisto vuol dire che non sono una nullità. Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. E a lui piacevo per com'ero".















Tina Cipollari ha ascoltato attentamente le parole proferite dal cavaliere Biagio Di Maro. Quest'ultimo, dopo aver discusso con Sara, ha accettato una nuova corteggiatrice ma non ha voluto svelare il suo interesse o meno nei confronti di questa nuova donna. Ha solamente chiesto di ballare e a quel punto l'opinionista del dating show di Maria De Filippi non ci ha visto più: "Questa regola che ha inserito lui, ci deve ballare e poi decide? La regola non può essere questa Maria".















Tina Cipollari ha poi iniziato a diventare sempre più nervosa: "Ma che cosa può cambiare? Se a me arriva davanti un uomo, capisco immediatamente se può piacermi o meno. La domanda è semplice: ti piace questa signora? La domanda ha due risposte. No Maria, non ci balla, la musica non deve partire perché questo è un momento che lui sfrutta. Non vale davvero un ca… se dice che è interessante. Non deve partire la musica Maria, ti giuro che stavolta vado a sfasciare la regia".









Tina, dopo un’assenza prolungata, è dunque tornata super attiva. E il pubblico è rimasto felice: “Tina è finalmente tornata in studio, quanto mi era mancata” e ancora “Bentornata in studio Tina, finalmente questo programma torna ad avere un senso”. Sono stati questi alcuni dei commenti condivisi dai telespettatori affezionati all’opinionista. La sua battaglia con la Galgani pare adesso non sia l’unica, visto che Biagio è nel mirino.

