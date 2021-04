Per Antonella Clerici è un momento davvero felice. La conduttrice di È sempre mezzogiorno conquista il pubblico con il suo programma in cui presenta tante ricette che possono essere riproposte in casa senza troppe difficoltà. Si tratta di uno schema ormai ben rodato all’interno del quale Antonella Clerici si trova a meraviglia e che le consente di esprimere tutta la sua bravura e la sua professionalità. E, infatti, anche gli ascolti la premiano.

2 milioni di spettator fissi davanti alla tv e quasi il 17 % di share non si vedevano da tempo nella fascia del mezzogiorno di Rai 1. Un risultato davvero importante che testimonia come quella di Antonella Clerici sia la ricetta davvero giusta per il programma e per il suo pubblico. Non solo, grazie alla sua capacità di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, riesce a infondere una leggerezza che di questi tempi, è cosa davvero rara. (Continua dopo la foto)















E la Rai pare volerla ancora premiare. Infatti secondo Dagospia, Antonella Clerici sarà nuovamente al timone di The Voice Senior. Gli ascolti e la conduzione sono stati per la Rai una rinascita e così l’azienda sembra aver deciso di lasciare il comando alla presentatrice di Legnano. Si è trattato di uno dei programmi rivelazione della stagione autunnale e si va verso la conferma per la seconda stagione. (Continua dopo la foto)















The Voice Senior è andato in onda dal 27 novembre al 20 dicembre 2020, ottenendo uno share medio del 19% e circa 4 milioni di spettatori a ogni puntata. Una scommessa vinta dalla Rai che ha continuato a puntare sul programma che fino al 2019 nella versione “The Voice of Italy” era andato in onda su Rai Due. Poi lo spostamento su Rai Uno e la guida alla Clerici hanno fatto il resto. (Continua dopo la foto)









Davvero un premio importante per Antonella Clerici. Nel corso degli ultimi anni la conduttrice non ha mai mollato e si è sempre messa in gioco. E adesso viene premiata sia dalla Rai che dal pubblico andandosi a riprendere una delle prime serate della tv di Stato, oltre alla trasmissione mattutina, che è andata a sostituire La Prova del Cuoco. La formula di The Voice Senior ha avuto successo soprattutto se si considera che per molti il talent non aveva più nulla da dare.

“Non si trovano più”. Amici 20, scoppia il caso intorno al cantante. Tutti se ne sono accorti