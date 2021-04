“Per salvare il programma”. Isola dei Famosi, la mossa pazzesca. Tutto per Ilary Blasi

Momento delicato per l’Isola dei famosi, soprattutto se si analizzano gli ascolti. Da qualche settimana c’è stato un calo drastico e anche per quanto riguarda la puntata di giovedì 29 aprile, le cose non sono andate bene: sono stati totalizzati solo 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. La scorsa settimana si era registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece sono stati collezionati 2.877.000 spettatori e il 17,40% di share.

Il reality è stato battuto dalla fiction Rai "Un passo dal cielo", ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Insomma neanche l'arrivo in Honduras di Ignazio Moser e la presenza in studio di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez sono riusciti a risollevare l'audience del reality.















Numeri che di certo non soddisfano Mediaset e la stessa Ilary Blasi, che al debutto della nuova edizione dell'Isola dei famosi aveva portato a casa 3,6 milioni di telespettatori. L'edizione 2021, arrivata dopo lo stop di un anno a causa della pandemia da Covid-19, fatica a carburare. E allora per cercare di salvare quel che resta è arrivata la proposta di Iva Zanicchi, opinionista fissa della trasmissione. "Tommaso Zorzi naufrago", ha detto la cantante.















Un tentativo per frenare l'emorragia degli ascolti e per destare dal torpore i telespettatori che sembrano seguire in modo distratto le dinamiche che si sono create all'interno del gioco. L'idea di Iva Zanicchi è mandare proprio Zorzi sull'Isola. La proposta è arrivata direttamente durante "Il punto Z", il programma condotto dall'influencer milanese ed ex vincitore del Grande Fratello Vip sulla piattaforma streaming Mediaset Play.









Tommaso, infatti, sembra essere molto apprezzato dal pubblico, soprattutto dopo la partecipazione al GF Vip. Secondo Iva Zanicchi, lo sbarco di Zorzi in Honduras – anche per un periodo di tempo limitato, una settimana ad esempio – potrebbe essere una soluzione per far risalire gli ascolti che stanno colando a picco. Dal canto suo Tommaso Zorzi non ha disdegnato l’idea: infatti si è detto felice per l’ingresso nel reality del suo amico Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. “Adesso arriverà anche il mio amico Ignazio Moser, quindi con un amico lì… Si potrebbe fare”, ha fatto sapere Zorzi.

