Anna Tatangelo è una delle protagoniste del programma ‘Top Dieci’ di Carlo Conti, che si scontra con Pio e Amedeo su Canale 5 con ‘Felicissima sera’. La cantante è anche stata ospitata da Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’ e la puntata integrale sarà trasmessa su Canale 5 nella giornata di sabato primo maggio. E parlando con la conduttrice Mediaset ha fatto un annuncio, che inevitabilmente ha fatto festeggiare tutti i suoi fan. Che non vedono l’ora che arrivi questo momento.

Nelle scorse ore ha rivelato anche un’importante notizia a livello professionale, infatti è uscita fuori la sua nuova canzone ‘Serenata’. Il brano musicale si candida di diritto a diventare un tormentone estivo. Anche alcuni colleghi, tra cui Francesco Renga, le hanno fatto i complimenti e augurato il meglio con questo suo nuovo lavoro. Durante la conversazione con la Toffanin sono comunque stati toccati diversi argomenti. E non poteva mancare quello relativo a Gigi D’Alessio. (Continua dopo la foto)















Sull’ex ha rivelato: “Sicuramente è stata per me una storia d’amore molto importante. Inoltre è rimasta la consapevolezza di averci provato, c’è anche stata la fase del fallimento soprattutto quando ci sono dei figli in mezzo, ma la vita è andata avanti e oggi siamo tutti sereni”. Poi si è soffermata sugli errori: “Gli sbagli li commettiamo tutti, ho creduto nella storia anche quando tutti dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti e sono comunque molto felice perché ho mio figlio Andrea”. (Continua dopo la foto)















Anna Tatangelo ha poi svelato di essere ormai una donna tranquilla e di essere pronta anche a diventare nuovamente mamma: “Oggi mi ritengo una persona serena, sono uscita fuori in un modo non semplice da una separazione lunga e sofferta, anche perché un figlio ti fa domande. Non è bello creare danni a vicenda, quindi non bisogna ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Un altro figlio? Ho solo 34 anni, assolutamente sì, lo vorrei. Io alle cose belle penso sempre”. (Continua dopo la foto)









Nel recente passato la cantante si era arrabbiata per alcune voci messe in giro sul suo conto: “Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso di stavolta di parlare io”. E ha parlato. Anna non si è trattenuta dal dire le cose come stanno: “Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo più insieme da più di un anno, e come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anch’io”.

