“Non si trovano più”. Amici 20, scoppia il caso intorno al cantante. Tutti se ne sono accorti

Sangiovanni, si apre il ‘caso’ delle canzoni sparite. Un vero successo per il singolo del talentuoso cantante di Amici che con il suo Lady si aggiudica un posto in classifica tra i brani più ascoltati su Spotify. Ma qualcosa non torna, o meglio, scompare. Si tratta delle canzoni rese pubbliche su Instagram. Nessuna hit da poter riascoltare: il ‘mistero’ va incontro ad alcune possibili ipotesi.

Tra le più cercate c’è Guccy Bag, ma anche Hype e Lady. Se fino a qualche tempo fa era possibile ripercorrere le tappe musicali del promettente cantante di Amici, oggi tutto questo non potrà accadere, almeno per il momento. E pensare che con Lady, Sangiovanni è già riuscito a conquistare il Disco di Platino, ma adesso? I fan non hanno accesso a nulla di più se non ai due brani che ha pubblicato prima di Amici. (Continua a leggere dopo la foto).















Scoppia un vero e proprio ‘caso’. Si Instagram più alcuna traccia, il motivo? C’è chi si allarma, ma anche chi mantiene una calma zen. Ricapitolando: se Non + e Parano!a potranno ancora essere ascoltati, velo di mistero sulle canzoni pubblicate durante Amici, dunque potrebbe trattarsi semplicemente di un bug. Poche ore e tutto potrebbe tornare alla ‘normalità’. (Continua a leggere dopo la foto).















Un caso simile è accaduto anche per le canzoni di Deddy. Un caso quello che nel giro di poche ore è giunto alla soluzione: per questo si pensa a un bug e non ad altri problemi o decisioni che riguardano il programma. I fan del cantante di Amici dovranno solo avere la giusta pazienza di attendere che la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile. (Continua a leggere dopo le foto).









Si vede che Sangiovanni dovrà continuare a farsi le spalle larghe in quanto a colpi di scena. Come è già accaduto alla gara del televoto, con la vittoria inaspettata di Aka7even della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La reazione di Sangiovanni? Lacrime e dispiacere: “Davvero non me lo aspettavo, vuol dire che alla gente piaccio, cerco sempre di essere me stesso quindi significa che qualcosa è arrivato” ha rivelato il primo calssificato.

“Per chi ancora non ci crede”. Can Yaman e Diletta Leotta, dopo sospetti e bufera ecco cosa viene fuori