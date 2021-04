Momento particolarmente toccante stamani a ‘Storie italiane’, il programma in onda su Rai 2 condotto da Eleonora Daniele. È arrivata infatti una proposta di matrimonio in diretta. Più che una proposta, un desiderio confessato senza troppi giri di parole. “Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando”, ha confessato l’ospite in studio.

Una notizia che ha illuminato Eleonora Daniele che si è complimentata prima di riprendere l'intervista. "Stare al centro del gossip porta ad avere delle etichette. Chi è bello ed ha avuto più fidanzate degli altri, può essere considerato poco serio. Per me sono sempre stati importanti solo i giudizi dei miei compagni di squadra, dell'allenatore e del presidente, non ho mai dato troppa importanza ai gossip. Farfallone? Non mi sono mai sentito tale, se lo fossi stato non avrei fatto la carriera che ho fatto. Ho sempre pensato solo a giocare bene e questo è il consiglio che oggi do ai giovani calciatori".















Lui è il calciatore ex Inter Fabio Galante. Non solo calcio nella sua intervista, Galante ha infatti parlato della sua infanzia: "Ho avuto una famiglia che mi è sempre stata vicino. Ancora oggi mio padre ha l'abitudine di telefonarmi tutte le sere prima di andare a letto. Molto di quello che ho fatto è merito della mia famiglia, mio papà giocava a calcio, la passione per lo sport l'ho ereditata da lui. I miei genitori e mio fratello mi hanno sempre seguito in questo".















Si è poi detto felice dell'imminente ritorno del pubblico negli stadi per assistere dal vivo alle partite di calcio: "Anche se per ora gli spettatori sono solo una piccola percentuale, è comunque un inizio", ha dichiarato in proposito. Prima della fine della chiacchierata con Eleonora Daniele, Fabio Galante ha fatto gli auguri ai suoi genitori per le nozze d'oro.











Ma chi è Francesca Falomo, promessa sposa di Fabio Galante? È salito alla ribalta del gossip nell’estate del 2016, quando lei e Fabio Galante sono stati paparazzati insieme per la prima volta mentre stavano trascorrendo bollenti vacanze a Ibiza. Purtroppo non si sa molto altro sul conto di Francesca Falomo. Anche la sua età è a quanto pare top secret, ma si direbbe che sia molto più giovane del 47enne compagno ex calciatore. E a giudicare dalla forma fisica perfetta è una ragazza che tiene molto alla linea e all’attività sportiva, proprio come Fabio Galante.

