Altra puntata ricca di colpi di scena quella dell’Isola dei famosi andata in onda giovedì 29 aprile: dai nuovi arrivi alle eliminazioni passando per le nomination e gli ospiti in studio che hanno reso ancora più frizzante l’appuntamento condotto da Ilary Blasi. Ignazio Moser è sbarcato su Playa Palapa: l’ex ciclista si è lanciato dall’elicottero e si è unito al gruppo dei primitivi. Il figlio del grande Francesco Moser è stato subito sottoposto alla prova del bacio insieme a Francesca Lodo.

Poi è stata la volta dell'eliminazione. Quattro erano i naufraghi a rischio: Manuela, Miryea, Roberto e Ubaldo. Il pubblico salva Miryea con il 51%, mentre il destino degli altri tre era nelle mani del leader Salvador: vince la prova Angela Melillo che deve effettuare la scelta e decide di eliminare Manuela Ferrera. La naufraga non sa dell'esistenza di Playa Imboscada, ma una volta approdata sulla nuova spiaggia sceglie di rientrare a casa.















Quindi si arriva alle nomination. Questa volta a rischio eliminazione sono Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Uno di loro dovrà abbandonare l'Isola nella prossima puntata di lunedì 3 maggio. Poco prima dei saluti di Ilary, Rocca chiede al pubblico di farlo tornare in Italia. L'attesa, però, era tutta per le due ospiti in studio: Giulia Salemi, la figlia di Farina Tehrani, e Cecilia Rodriguez, la fidanzata di Ignazio Moser.















La fidanzata di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, dopo aver confidato di essere molto gelosa del proprio uomo, non appena lo stesso ha detto di sì alla prova di apnea con la naufraga Francesca Lodo gli ha lanciato un avvertimento: "Mi raccomando non tirare lingue fuori". Giulia Salemi ha preso la parola e sottolineato quanto sia orgogliosa di sua mamma: "Io mi auguro di diventare come la mia mamma. Lei mi ha insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi e non fermarsi mai, non permettere a nessuno di abbatterti nonostante le avversità.









Notte Raga . Grazie a tutti e anche stasera le emozioni non sono mancate 🤍 notte anche dalla Cechu che ship facciamo ? 🤪 #isola #giuliasalemi pic.twitter.com/mkEzIqHinh — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 29, 2021

Giulia e Cecilia hanno un ex in comune Francesco Monte. In molti attendevano il loro incontro: in studio hanno fatto il tifo per i rispettivi cari. E chi si aspettava che ci potessero essere scintille si è sbagliato: durante la puntata si sono scambiate battute e sono andate d’accordo. E alla fine un selfie per suggellare questo “ship” come Giulia ha ribadito su Twitter: “Notte Raga . Grazie a tutti e anche stasera le emozioni non sono mancate. Notte anche dalla Cechu che ship facciamo ?”.

