Quest’anno l’Isola dei famosi non sta riscontrando il successo sperato in fatto di ascolti. Il reality show che mette alla prova i naufraghi, alle prese con la sopravvivenza nell’isola deserta di Cayo Cochinos, non decolla e anche la puntata andata in onda giovedì 29 aprile ha registrato 2.871.000 spettatori pari al 16,5% di share, in linea con la puntata del 26 aprile.

Numeri che di certo non soddisfano Mediaset e la stessa Ilary Blasi, che al debutto della nuova edizione dell'Isola dei famosi aveva portato a casa 3,6 milioni di telespettatori. L'edizione 2021, arrivata dopo lo stop di un anno a causa della pandemia da Covid-19, fatica a carburare e alla tredicesima puntata è stata battuta dalla concorrenza. Non è bastato neanche l'effetto Ignazio Moser a dare una mano.















Ilary Blasi all’Isola dei famosi: “Sono ossessionata da lui”

Evidentemente Mediaset pensava che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e fidanzato di Cecilia Rodriguez, presente in studio, potesse ravvivare gli ascolti che stentano a decollare ma così non è stato perché la fiction "A un passo dal cielo", in onda su Rai Uno, ha infatti stravinto la sfida con ben 4.747.000 spettatori e 20,2% di share. Insomma, una vera botta per Ilary Blasi e il suo reality show.















Tra i personaggi più amati di questa edizione, anche se non si trova sull'isola, è sicuramente Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, la naufraga eliminata durante la scorsa puntata del reality show. Acclamato anche dal pubblico, il 22enne è tornato in studio nonostante l'eliminazione dell'attrice e per tutti è stata una vera sorpresa. A volerlo fortemente in studio insieme agli altri parenti dei concorrenti che ancora si trovano in Honduras Ilary Blasi, che nel presentarlo si è lasciata andare a un commento che ha trovato il consenso della maggior parte dei telespettatori a casa.









“Ognuno ha la sua ossessione, io ho la mia… Jeda!”, ha detto la conduttrice chiamando in causa il fidanzato di Vera Gemma durante la puntata del 29 aprile. “Gilles ha Miriam, io ho Jeda”, ha spiegato ancora la Blasi elogiando il 22enne. E ancora: “Devi sapere una cosa Jeda: io non ti nominerò mai”. “Grazie, nemmeno io”, ha risposto lui scatenando le risate in studio.

