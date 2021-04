Uno scontro durissimo quello andato in onda a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. L’argomento è sempre il covid nella puntata di giovedì 29 aprile e tra gli ospiti troviamo Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive del San Martino di Genova, e Andrea Casadio, medico e giornalista. Ad accendere la lite è una frase di Casadio che afferma che le varianti essendo più contagiose sono anche più letali. Equazione che fa schizzare Bassetti, il quale tuona: “La storia della medicina si fa con l’evidenza scientifica e con le pubblicazioni sulle riviste internazionali”.

E ancora: "In tv si va se si ha da dire qualcosa da dire e se si ha pubblicato qualcosa su studi internazionali". A quel punto Casadio lo interrompe: "Essendo molto più contagiosa… uccide più persone". A questo punto Bassetti tuona: "Ha un dato scientifico? Uno studio?". "La variante E4848K, quella inglese, è assolutamente più contagiosa e quindi provoca anche più morti", replica.















Bassetti a questo punto sbotta: "Non può dire che è più elevata, vuol dire che non sa di cosa sta parlando. È medico lei? Ah sì? Che specialità ha?". "Neuroscienze…", "Allora parli di neuroscienze". Ma non è finita, perché lo scontro tra i due esperti continua per altri, lunghi, minuti. Formigli a questo punto interviene cercando di mitigare gli animi: "Bassetti oggi è nervoso, ma quello che dice Casadio è evidente".























Il direttore di malattie infettive del San Martino di Genova però non ci sta e dice: "Se non parliamo di dati io posso anche andarmene, questa è la prima e ultima volta che vengo ospite del suo programma". In effetti riguardando le immagini quello che dice Casadio sembra logico ma per qualche ragione Bassetti ha voluto trascendere, probabilmente perché non è riuscito ad ascoltare bene le parole del collega medico.



Solo qualche minuto prima sempre a Piazzapulita si parlava dell’importanza di avere una comunità scientifica unita, che non dia troppe versioni. Evidentemente non è ancora così, almeno in Italia. Uno spettacolo a dir poco discutibile.

