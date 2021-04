“Troppe cose da dire…”. Giulia Stabile e Sangiovanni, la ballerina racconta cosa succede davvero tra loro. “Nonostante tutto, è così”

Giulia Stabile, parole colme di amore per Sangiovanni. La relazione tra i due allievi di Amici continua a concedere grandi sorprese. Un amore che non ha mai temuto l’occhio indiscreto delle telecamere, quello nato tra il cantante e la ballerina, che arriva a colpire il cuore di fan e telespettatori con sincerità e immediatezza. La lettera d’amore scritta da Giulia non può passare inosservata.

Un amore fresco, giovane e sincero, che non teme alcun giudizio e che sente la libertà di esprimersi. Un’edizione sicuramente avvincente quella di Amici che ha acceso i riflettori non solo sui talenti della scuola ma anche sulle amicizie e sugli amori nati tra i banchi. La love story tra Giulia e Sangiovanni continua a splendere di luce propria, incantando un pubblico che non può che essergli affezionato. (Continua a leggere dopo la foto).















E dopo numerose dediche, spesso tradotte in versi cantate, da parte di Sangiovanni, arriva anche la lettera scritta dalla sua Giulia, più innamorata che mai: “Dirti con il labiale “ti amo”, nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio”. (Continua a leggere dopo la foto).















“Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia. Quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta le parole…Ti amo. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come faccio con i miei genitori. Sorridere guardandoti senza dire nulla quando vorrei dirti quelle due paroline o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale e che correrei a baciarti”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Una lettera molto emozionate di Giulia per Sangiovanni, le penitenze degli ultimi in classifica e importanti riflessioni sul futuro! Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi su Italia 1? Guardate QUI 👇 #Amici20 https://t.co/Wrx81wXqCb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2021

La lettera si conclude così, lasciando sognare a occhi aperti e permettendo a tutti di credere che il vero amore può davvero esistere: “E poi arrivo alle conclusione che ci sarebbero troppe cose che mi mancherebbero di noi che sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. E poi vorrei rivivere ogni volta il primo bacio che non dimenticheremo mai. Nonostante tutto siamo la coppia perfetta”.

