“Avete sentito?”. Cecilia Rodriguez tsunami all’Isola dei famosi. La frase gela lo studio (e non solo)

In queste ore Francesco Monte ha lanciato “Work This Out”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Lee Ryan, ex componente dei Blue, boy band britannica che spopolava agli inizi degli anni Duemila. “Questa canzone è un sogno che si realizza: sono cresciuto con le canzoni delle boy band, ho imparato a cantare grazie alle canzoni che ascoltavo, e lavorare oggi con Lee per questo progetto che abbiamo partorito insieme è un’emozione stupenda”, ha raccontato Monte a Vanity Fair.

Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, dove aveva riscosso un grande successo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a coltivare la passione per il canto e la musica pubblicando il singolo "Siamo già domani", ha presentato la canzone "Andiamo avanti" a Sanremo Giovani 2020 e il 30 aprile è tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo. Un grande traguardo per Francesco Monte, che grazie alla collaborazione con Lee Ryan ha coronato un sogno.















Anche l'amore va a gonfie vele. Dopo il lungo fidanzamento con Cecilia Rodriguez, che lo lasciò in diretta durante il Grande Fratello Vip 2 e oggi è felicemente fidanzata con Ignazio Moser, e la breve liaison con Giulia Salemi (impegnata con Pierpaolo Pretelli), Francesco Monte è finalmente sereno accanto alla modella Isabella De Candia. "Sono molto felice con lei, altrimenti non mi troverei in questa situazione di rilassatezza e tranquillità. Poi anche stare in Puglia mi aiuta molto: mi piace girare, ma alla fine ritorno sempre qui", ha raccontato Monte in una intervista rilasciata a da Giada De Miceli nel programma radiofonico "Non succederà più".















E proprio a poche ore dall'uscita del nuovo singolo, Francesco Monte è tornato inconsapevolmente anche in televisione. Nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi, l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, in studio dopo lo sbarco del fidanzato in Honduras, ha ricordato quando ha iniziato ad avvicinarsi a Ignazio Moser. Era il 2017, i due erano coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2 e la sorellina di Belen Rodriguez era fidanzata proprio con Francesco Monte.









Durante il GF 2 Cecilia Rodriguez lasciò Monte per iniziare una relazione con il ciclista e nella puntata in diretta del 29 aprile la fidanzata è stata ospite nello studio dell’Isola dei famosi e nel ricordare il primo bacio ha spiazzato tutti. “L’ho baciato quando ho lasciato l’altro”, ha detto Cecilia Rodriguez senza nominare Francesco Monte. Neanche a dirlo su Twitter è arrivata una pioggia di commenti sulla frecciatina di Chechu all’ex fidanzato.

