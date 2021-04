Giorni fa il giornalista Cecchi Paone ha sottolineato come la conduzione da parte di Ilary Blasi dell’Isola dei Famosi fosse un po’ sui generis. Difatti le sue parole esatte furono: “Ilary sembra non gradire la maggior parte dei suoi naufraghi. Come se non fosse soddisfatta dell’andamento del programma e li considerasse responsabili per questo”.

Probabilmente riferendosi a tutte le volte in cui Ilary, a tu per tu con i concorrenti di questa 15esima edizione dell'Isola dei Famosi, non ha riservato loro modi particolarmente gentili o parole di supporto. La pietra è ormai stata scagliata: Ilary teme che il calo drastico di ascolti avvenga a causa della mancanza di di dinamiche interessanti tra i naufraghi (e forse ha ragione).















Da sette giorni a questa parte, L'Isola dei Famosi 2021 ha avuto un calo drastico di ascolti. Infatti per quanto riguarda gli ascolti tv di ieri, giovedì 29 aprile, si sono totalizzati solo 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. Proprio la scorsa settimana si era registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece 2.877.000 spettatori e il 17,40%. Ilary Blasi si è trovata a doversi scontrare con un colosso.























Stiamo parlando de Un Passo dal Cielo 6, che trasmesso su Rai1, ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Tra i momenti più rilevanti della tredicesima puntata segnaliamo il bacio tra Ignazio Moser e Francesca Lodo, nonostante la raccomandazione di Cecilia Rodriguez.

Nonostante la brutta notizia di oggi, Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi sembrano proprio essere state riconfermate fino al 2023. Blogo ha fatto sapere che L’Isola dei Famosi resterà su Canale 5 per altre due edizioni. Il programma che tornerà già a partire dal prossimo anno tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022. Alla conduzione sembra essere già confermata Ilary Blasi.

