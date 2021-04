“Io me ne vado, non ce la faccio più”. Isola dei famosi, un altro naufrago fa le valigie e torna in Italia. Il pubblico incredulo

È tornata l’Isola dei famosi e anche durante l’ultima puntata grandi novità. Una sua tutte: Ignazio Moser è un nuovo naufrago! Naturalmente in studio c’era anche lei: Cecilia Rodriguez, che ha assicurato di non essere affatto gelosa, ma ha ritenuto comunque opportuno avvertirlo, ovvero ogni sua azione avrà una conseguenza. Anche Giulia Salemi è ritornata in studio e ha vissuto un momento emozionante con Fariba Tehrani. La conduttrice ha trasmesso un video che ha raccontato la triste storia della naufraga.

Fariba lo sappiamo, è di origini iraniane, ha spiegato che nella sua vita ha sofferto tanto e ha dovuto affrontare vari ostacoli. La Salemi, ascoltando le parole della madre, è scoppiata a piangere e ha detto di essere orgogliosa di Fariba. La ragazza ha contestato la prova ricompensa. I Primitivi e gli Arrivisti si sono sfidati per potere guadagnare la possibilità di leggere un messaggio dei loro cari.















Ma non è finita perché Matteo Diamante e Andrea Cerioli si sono sfidati e a vincere è stato l'ex tronista di Uomini e Donne. Giulia ha avuto da ridire sulla vittoria, sostenendo che il sacco di Matteo era più pesante. Miryea Stabile è stata salvata dal pubblico e ha battuto Roberto Ciufoli, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. Ad abbandonare L'Isola dei Famosi è stata la Ferrera.























Proprio Manuela però, una volta sbarcata su Playa Imboscada ha deciso di non rimanere insieme a Beatrice Marchetti perché è dimagrita tanto e sette giorni su Cayos Cochinos sono stati più che sufficienti. La Marchetti, dunque, continuerà la sua avventura da sola in attesa che arrivi qualche altro eliminato.



Nominato Gilles Rocca. L’ex fonico lo ha chiesto esplicitamente. Durante i voti, però, i naufraghi sono stati smascherati da Miryea che ha sostenuto che si sono messi d’accordo per votare Gilles. Zorzi li ha attaccati per avere negato le strategie. Ilary Blasi si è arrabbiata: “Bugiardi, siete bugiardi fino alla fine però”. Wow.

