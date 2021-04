Dopo anni di tira e molla Ursula Bennardo e Sossio Aruta avevano deciso di uscire dal programma insieme a di allargare la famiglia. Alcuni pensavano che per il calciatore il flirt con la dama potesse essere l’ennesima storia destinata a durare poco. E invece, Ursula passo dopo passo è riuscita a conquistare il cuore di Sossio. La loro relazione dopo appena sei mesi è stata messa a dura prova con la partecipazione a Temptation Island Vip e dopo l’addio i due hanno deciso di riprovarsi e nel 2019 sono diventati genitori di Bianca e hanno deciso di ufficializzare la loro unione con le nozze.

Fissato per il 25 giugno, il matrimonio però non avrà luogo. Il motivo nell’emergenza sanitaria che blocca ogni possibile movimento. Ursula Bennardo ha anticipato che hanno intenzione di organizzare per i loro ospiti anche una mini-vacanza. Non vogliono celebrare l’evento né a Taranto né a Castellammare. “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso”. Continua dopo la foto















E, se sarà possibile, ci sarà anche Maria De Filippi nel ruolo di testimone di nozze dello sposo: “A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”, ha aggiunto Aruta. Non è un momento facile per la coppia vista che entrambi sono rimasti senza lavoro. Sossio aveva trovato lavoro in un supermercato ma ora è in cassa integrazione. Continua dopo la foto















“È successo a me quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”. Ursula Bennardo ha invece aggiunto: “Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale”. Continua dopo la foto











Proprio il Covid è stato al centro del suo post. “Maledetto Covid e maledetta noia”, ha scritto. “Sei un lamento continuo”, ha risposto un’utente. E Ursula non ha preso affatto bene l’invito. “Ignorantella. Forse sono annoiata per la situazione visto che avendo quattro figli ho mille cose da fare? Genia”, la stilettata al vetriolo dell’ex dama del Trono Over. Caso chiuso.

