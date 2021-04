Akash Kumar torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi era finito sotto gli occhi dei fotografi per il bacio con Antonella Fiordelisi, che si è lasciata da poco con l’ex Francesco Chiofalo, mentre passeggiavano nella città di Milano. A riportare la notizia è stato il portale ‘Whoopsee’. Poi è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo profilo Instagram un frame dell’accaduto.

Sotto il post di Porro su Instagram, i follower si sono scatenati: “Giusto per andare sui giornali, assurdo”, “Mamma mia che disastro”, “Ah, ecco perché ha lasciato Chiofalo”, “Ma la sta baciando solo sulla guancia, non è naturale”. Dunque, la maggioranza degli utenti non crede moltissimo a questa relazione ed è apparsa infastidita. Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi aveva ricevuto questa domanda: “Ti sei lasciata?” e l’ex tentatrice aveva risposto: “Ma ragazzi penso che certe cose si capiscono e basta!”. Continua dopo la foto















E la conferma arriverebbe anche da parte di Chiofalo che proprio su Instagram aveva scritto: “Ci siamo lasciati” e questa sarebbe la rottura definitiva: “L’amore è finito”, aggiungendo: “Quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza”. Sulla questione era intervenuto anche Francesco Chiofalo che ha scritto: “Quando l’ho visto (la paparazzata del bacio, ndr) mi sono sentito a disagio io per loro per quanto era fake. Non ho mai visto una paparazzata più organizzata di quella”. Continua dopo la foto



















“Mi ha dato però fastidio che quando ci siamo lasciati – solo tre giorni fa – ho fatto un discorso molto bello, dicendo che le voglio bene e che per lei ci sarò sempre. Il giorno stesso, lei, la sera, ha pubblicato delle storie in cui flirta con questo giovane. Le avevo domandato di non lanciarci frecciatine, ma lei mi ha lanciato un’ascia intera”. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Akash Kumar (@iamakashkumar91)



Ma non è solo per questo che Akash Kumar sta facendo discuter. Sta facendo il giro dei social un video nel quale si vede Akash Kumar fuori controllo inveire contro i paparazzi. Dopo essere stato seguito da numerosi paparazzi sembra che sarebbe stata sfiorata una rissa con Alex Fiumara, il paparazzo spesso ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque che l’ha attaccato: “Paparazzi di me…? Cos’è questa parola? Paparazzi cosa?”

Ti potrebbe interessare: “Con Akash è tutto finto, vi dico perché”. Il bacio al naufrago in prima pagina e il famoso ex di lei sbrodola tutto