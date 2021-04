Alessandra Canale è la storica annunciatrice Rai che dal 1983 al 2003 e nuovamente dal 2010 al 2016 è entrata nelle case degli italiani per annunciare i programmi della sera. Nel 1991 entra a far parte definitivamente della famiglia Rai, dopo essere stata un’annunciatrice ‘supplente’ nel 1983 e tutti la ricorderanno anche accanto ad Aldo Biscardi nel Processo del Lunedì.

Nel 2003 il suo ultimo annuncio in Rai attira le attenzioni, perché in lacrime, e senza troppi giri di parole, Alessandra Canale spiega che l'addio è stato voluto dai vertici Rai e non da lei, tanto che dopo una battaglia in tribunale l'azienda è costretta a riassumerla con un mansione di grado superiore a quella di annunciatrice televisiva.















Alessandra Canale vince un altro ricorso e torna su Rai 2 il 1º maggio 2010. La sua esperienza come annunciatrice finisce definitivamente nel maggio 2016, con la definitiva cancellazione della figura della "signorina buonasera" dai palinsesti della Rai. Dall'anno seguente lavora sempre in Rai, per la sezione Pubblica Utilità, la struttura che fornisce informazioni per la mobilità e il meteo su tutti i canali della televisione di Stato.















La giornalista è stata ospite di Detto Fatto nella puntata andata in onda giovedì 20 aprile e nello spazio del make-ip artist Simone Belli, l’annunciatrice si è mostrata per la prima volta senza trucco. “Io non esco senza make-up neanche per fare la spesa – ha raccontato Alessandra Canale – perché una volta una signora mi ha criticato e io ci sono rimasta malissimo”.

"Oggi mi strucco e mi faccio vedere al naturale solo per voi", ha detto la conduttrice davanti alla toletta mentre si struccava. Poi l'ingresso in studio con la maschera sul volto e al grido di Jonathan Kashanian "Giù la maschera", Alessandra Canale ha mostrato il suo volto nature. Applausi da Bianca Guaccero che, in collegamento da casa a causa del coronavirus – si è complimentata con l'annunciatrice: "Alessandra posso dirti una cosa? Secondo me sei più bella struccata".









Anche il braccio destro della Guaccero si è complimentato con la Canale, che poi si è affidata alle sapienti mani del make-ip artist Simone Belli per un trucco naturale e super resistente alle lacrime (che poco prima aveva versato guardando alcuni video della sua carriera).

