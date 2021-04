Puntata movimentata quella di ‘Pomeriggio Cinque’ di giovedì 29 aprile. Un ospite ha infatti perso letteralmente le staffe, facendo necessariamente intervenire Barbara D’Urso. Sembrava stesse inizialmente procedendo tranquillamente la situazione, quando all’improvviso si è arrabbiato non poco nei confronti del programma. Non ha proprio accettato ciò che stavano facendo alle sue spalle e ha dunque alzato i toni. Carmelita si è rivolta verso le telecamere e ha preso in mano la situazione.

Barbarella ha comunque ricevuto una lieta notizia nelle scorse ore. Sembra proprio che la conduttrice sarà al timone di Domenica Live anche nella prossima stagione, infatti Barbara D'Urso parrebbe essere stata riconfermata come conduttrice di Domenica Live anche per quanto riguarda la stagione 2021/2022 dello show. Dopo la cancellazione anticipata di Live – Non è la D'Urso, Mediaset ha rimarcato la stima per la conduttrice e ha specificato di non avere nulla contro di lei.















Barbara D'Urso è tornata a soffermarsi su Stefano, l'accumulatore seriale che vive a Scauri, un comune laziale in provincia di Latina. L'ultimo aggiornamento è stato che nella mattinata del 29 aprile un'azienda dedita alle pulizie ha effettuato la sanificazione delle due rampe di scale, dell'androne del palazzo e del pianerottolo. Qui erano presenti tantissimi oggetti e anche l'immondizia. L'inviata ha affermato: "Abbiamo salvato dalla spazzatura ciò a cui teneva Stefano, i disegni e i libri".















Poi l'inviata di 'Pomeriggio Cinque' ha chiesto di entrare a casa di Stefano, ma lui è esploso di rabbia: "Non voglio, tornate domani quando sarà stato sistemato un po'. Non vogliamo fare trash, tu vuoi solamente parlare di spazzatura. Ma tutti gli artisti sono disordinati, l'ho letto anche su una pagina del Corriere della Sera". A quel punto la padrona di casa ha invitato la telecamera a non indugiare più di tanto sull'abitazione dell'uomo, ma ha poi rivolto un appello all'ospite in collegamento.









Barbara D’Urso ha concluso così l’argomento: “Non indugiate con la telecamera nella sua casa se non vuole, anche se ci ha aperto la porta. Ognuno può giudicare se si tratta solamente di disordine. Noi possiamo aiutarti a ripulire la casa, ma nel caso contrario sei libero di lasciarla anche in quelle condizioni. Però non puoi invadere gli spazi comuni delle altre persone”.

