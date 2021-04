Nel talent show di Maria De Filippi sono rimasti otto allievi, ovvero Tancredi, Sangiovanni, Giulia, Samuele, Serena, Deddy, Alessandro e Aka7even. Tutti dovranno necessariamente sfidarsi per cercare di raggiungere la finalissima della trasmissione. Sabato primo maggio andrà in onda un nuovo appuntamento registrato e nelle prossime ore inizieranno a circolare le voci riguardanti il prossimo eliminato.

Ma c’è tanta attesa per capire quando ci sarà l’ultimo atto di ‘Amici 20’ ed ecco che nelle ultime ore è stata finalmente fatta chiarezza. Dopo tante voci incontrastate, sarebbe ormai finalmente stata decisa la data della stessa. E il pubblico ha già fatto partire il conto alla rovescia perché non vede l’ora che abbia luogo. Stando alla risposta di ‘TvBlog’, la finalissima di ‘Amici 20’ avverrà sabato 15 maggio. Dunque, mancheranno ancora solamente due puntate, ovvero quelle fissate l’1 e l’8 maggio, prima della conclusione della trasmissione in onda su Canale 5. Il pubblico è in trepidazione e mai come quest’anno probabilmente c’è molta incertezza sul nome di chi trionferà. Continua dopo la foto















Intanto nel daytime di oggi sono state svelate le classifiche dell’ultimo televoto. Tra i cantanti Sangiovanni è sceso al terzo posto. “Ci è rimasto molto male, anche perché da essere primo è arrivato terzo, non secondo. Io penso sia arrivato il mio momento ormai onestamente”, ha aggiunto poi uno sconfortato Sangiovanni. Primo Aka7even è rimasto a bocca aperta, letteralmente: “Sono contentissimo, davvero non me lo aspettavo. Tanto che non me lo aspettavo che non so cosa dire”. Continua dopo la foto















Nella classica dei ballerini continua a trionfare Giulia Stabile che però non nasconde la preoccupazione per Sangiovanni, raccontando come il cantante si scoppiato in lacrime “Ha anche pianto, ed è difficile che lui pianga, ha detto Giulia”. poi ha aggiunto: “Al pubblico piace da morire perché è particolare, dice cose diverse dagli altri. Viene apprezzato da tutti secondo me, ma anche più di me certe volte”. Continua dopo la foto











E ancora: “Non mi piace perché è bello. Ma perché è diverso, ha una mente aperta. E’ normale che ci rimanga male. Anche io sarei rimasta come lui. Non tutti lo conoscono ma è sensibile un sacco. Dietro ai caratteri forti, c’è sempre un grande cuore”

