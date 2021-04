Serena Rossi non poteva chiedere di più. La conduttrice e attrice italiana ha probabilmente raggiunto uno dei massimi livelli della sua carriera professionale. Una notizia che sta rimbombando da ore sul web e che è stata confermata dalla diretta interessata con un post sul suo profilo Instagram. Non solo i grandi successi in televisione con la ‘Canzone Segreta’, che è stata in grado di incollare milioni di persone davanti al piccolo schermo. Stessa cosa accaduta con lei in veste di attrice.

Basti pensare infatti ai risultati strabilianti ottenuti con la fiction ‘Mina Settembre’. Il suo talento è definitivamente esploso, a tal punto che si è vociferato di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Su questo aspetto al momento non si sa altro, visto che comunque resta sempre in piedi l’ipotesi di un Amadeus ter, ma c’è un’altra notizia che l’ha resa felicissima. Un ruolo decisamente prestigioso e suggestivo quello che dovrà ricoprire prossimamente la bellissima attrice. (Continua dopo la foto)















Serena Rossi la settimana scorsa è scoppiata in lacrime interpretando il brano ‘La Cura’, non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione. Serena ha detto: “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. È vuota la nostra sedia ma in realtà vuota non è, voglio immaginare che ci siano sedute tutti quelli che non ci sono più”. (Continua dopo la foto)















Tornando ad oggi, Serena Rossi è stata scelta come madrina della 78° Mostra del Cinema di Venezia. Lei sarà dunque la protagonista della cerimonia di inaugurazione, che avverrà precisamente mercoledì primo settembre. Inoltre, condurrà anche quella di chiusura, prevista l’11 settembre. Un annuncio sensazionale, che ovviamente l’ha resa molto orgogliosa. E in poche ore il suo profilo Instagram è stato inondato da centinaia di commenti di fan decisamente entusiasti. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

La madrina della Mostra del Cinema di Venezia ha potuto leggere con enorme soddisfazione questi commenti dei follower: “Questo è assolutamente meritato”, “Te lo meriti tutto”, “Complimenti e congratulazioni”, “Ti sosteniamo con affetto, il pubblico ti ama”, “Questo è il tuo momento d’oro e lo meriti tutto. Hai dimostrato finora di essere un’artista completa”.

“Bellissima ma…”. Ida Platano, primo ‘due di picche’ a UeD: perché il cavaliere si tira subito indietro