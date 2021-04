Tutto si può dire su di lui, tranne che non abbia colpito pubblico e dame di Uomini e Donne. Luca Cenerelli, cavaliere da diverse puntate al centro dell’attenzione del dating show di Maria De Filippi continua a far parlare di sé. E pure parecchio. Lo avevamo lasciato qualche giorno fa sommerso dalle critiche per il suo comportamento, obiettivamente non proprio ‘cavalleresco’, nei confronti di Angela.

Luca si è poi scusato, ma non ha convinto proprio tutti. Soprattutto Gianni Sperti ha accusato l'organizzatore di Safari di essere poco trasparente. Insomma che le sue scuse servissero solo a "ripulirsi l'immagine". Noi non ci sbilanciamo, ma di sicuro Luca continua a mantenere intatto il suo fascino per il gentil sesso. E magari questa sua sensibilità gli deriva dal fatto di essere cresciuto con due donne in casa.















Nonostante ciò Luca non è ancora riuscito a instaurare un legame forte con nessuna delle dame di Uomini e Donne. Da qualche tempo sembra attratto da Elisabetta Simone, ma il rapporto non è mai decollato veramente. E infatti non c'è ancora stata la fatidica uscita dagli studi. "L'intesa, la dolcezza e l'affetto che nutro verso di lei sono forti – spiega il tour operator di Milano – ma non sento ancora quella necessità di ricercare quel contatto fisico in più".















Chi potrà mai riuscire a trovare la chiave del cuore di Luca Cenerelli? Secondo molti grandi chance le potrebbe avere lei, Ida Platano, una delle donne senza dubbio più affascinanti del programma di Maria. E, guarda caso, proprio Ida ha rivelato di essere stata particolarmente colpita da Luca. Dunque siamo agli albori di una nuova storia? Non proprio. Sentite qua cosa Luca Cenerelli pensa di Ida Platano.









” A dire la verità – le parole di Luca Cenerelli a UeD – il ritorno di Ida non mi ha fatto nessun particolare effetto. Poi quando l’ho vista sfilare ho avuto modo di apprezzarla di più e credo sia una bellissima donna. Pur avendo ricevuto un apprezzamento da parte sua, in questo momento preferisco aspettare per cercare di capire cosa mi trasmetterà le prossime volte. È una persona che ha un certo tipo di trascorso all’interno del programma e una notorietà che mi spingono a procedere ancora più cautamente”. Niente da fare dunque?

