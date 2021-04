“Ma lei…”. Filippo Bisciglia, clamorosa gaffe su Selvaggia Roma. Tommaso Zorzi resta di sasso

Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, è stato ospite de ”Il punto Z”, il programma di Tommaso Zorzi

in onda su Mediaset Play. Tanti gli ospiti del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in studio la sua mamma Armanda Frassinetti, come Iva Zanicchi, opinionista insieme a Zorzi ed Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, l’ex gieffina Selvaggia Roma e Filippo Bisciglia.

Proprio il conduttore di Temptation Island è stato protagonista di una imbarazzante gaffe con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione – insieme al fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo – al reality delle tentazioni. Tra gli aneddoti raccontati da Bisciglia anche qualche chicca su un’altra coppia di Temptation, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. (Continua a leggere dopo la foto)















“Su loro due ho degli aneddoti. – ha raccontato il conduttore – Voi avete visto solamente una pizzetta data da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma sappiate che il sottoscritto si è alzato per non farlo corcare di botte”.

“Ad un certo punto mi sono alzato perché sennò Antonella Elia lo avrebbe ucciso. Non era una cosa molto carina da raccontare. Però due pizzoni li abbiamo lasciati nel montaggio, quindi qualcosa l’avete vista”, ha detto ancora Filippo Bisciglia ricordando l’infuocato falò di confronto tra la conduttrice e il fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)















Non poteva mancare un commento su Selvaggia Roma, anche lei ospite del Punto Z, e Francesco Chiofalo. Il conduttore ha ammesso che i due sono stati grandi protagonisti del programma poi ha rivelato un imbarazzante gaffe che ha fatto proprio con l’ex gieffina. Selvaggia ha salutato Filippo fuori da un ristorante di Roma, ma lui non ha ricambiato perché non l’ha riconosciuta. In effetti Selvaggia Roma ha cambiato completamente i connotati da quando ha partecipato al reality delle tentazioni e proprio per questo motivo il conduttore non l’ha riconosciuta. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sì, è vero: Selvaggia è cambiata tantissimo. Ai tempi di Temptation Island si allenava tantissimo, faceva culturismo. Ora è diventata più raffinata, poi sicuramente avrà schiarito i capelli, ritoccato le sopracciglia…”, ha detto Bisciglia. Ma il commento di Zorzi è stato sicuramente più tagliente e sincero, spiegando che la Roma ha completamente cambiato il volto grazie alla chirurgia estetica.

