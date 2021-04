‘Amici 20’ è entrato nel vivo, infatti manca ormai pochissimo per conoscere chi sarà il migliore allievo. C’è grande attesa per capire chi vincerà il programma e succederà alla cantante Gaia Gozzi, che ha conquistato la scorsa edizione. Nel talent show di Maria De Filippi sono rimasti otto allievi, ovvero Tancredi, Sangiovanni, Giulia, Samuele, Serena, Deddy, Alessandro e Aka7even. Tutti dovranno necessariamente sfidarsi per cercare di raggiungere la finalissima della trasmissione.

Sabato primo maggio andrà in onda un nuovo appuntamento registrato e nelle prossime ore inizieranno a circolare le voci riguardanti il prossimo eliminato. Ma c’è tanta attesa per capire quando ci sarà l’ultimo atto di ‘Amici 20’ ed ecco che nelle ultime ore è stata finalmente fatta chiarezza. Dopo tante voci incontrastate, sarebbe ormai finalmente stata decisa la data della stessa. E il pubblico ha già fatto partire il conto alla rovescia perché non vede l’ora che abbia luogo. (Continua dopo la foto)















Il portale ‘TvBlog’ ha dato vita ad alcune Instagram stories nelle quali ha risposto a varie domande su temi inerenti la televisione. E uno dei follower ha chiesto chiaramente: “Quando ci sarà la finale di Amici 20?”. Questo quesito è stato sicuramente posto perché nelle scorse settimane si era paventata la possibilità di un prolungamento, visto il successone riscontrato. Invece non ci saranno ulteriori scossoni da parte della produzione, la quale avrebbe ormai scelto definitivamente il giorno. (Continua dopo la foto)















Stando alla risposta di ‘TvBlog’, la finalissima di ‘Amici 20’ avverrà sabato 15 maggio. Dunque, mancheranno ancora solamente due puntate, ovvero quelle fissate l’1 e l’8 maggio, prima della conclusione della trasmissione in onda su Canale 5. Il pubblico è in trepidazione e mai come quest’anno probabilmente c’è molta incertezza sul nome di chi trionferà. Coloro che sono rimasti in gara hanno infatti qualità eccezionali e se la giocheranno fino al termine per aggiudicarsi la vittoria. (Continua dopo la foto)









Nella giornata del 28 aprile Samuele è scoppiato in lacrime dopo una telefonata con la fidanzata Claudia. “Con quella telefonata lì mi è mancato il suo supporto. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me…”. Per consolarlo è dovuta intervenire Veronica Peparini. Insieme hanno chiamato la ragazza.

