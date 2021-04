“Le iene” è uno dei film cult di Quentin Tarantino. Proprio da quella pellicola hanno preso spunto gli autori dell’omonimo programma in onda su Italia1 dal lontano 1997. Non ci dilunghiamo nella spiegazione di cosa si tratti: il contenitore di infotainment è diventato uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti di sempre. Tutti conoscono la famosa ‘divisa d’ordinanza’ degli inviati che, senza alcun timore, affrontano i temi e gli argomenti più eclatanti della nostra epoca.

E col tempo i vari Giulio Golia, Luigi Pelazza e Matteo Viviani sono diventate delle autentiche star, ammirati e, ovviamente, a volte anche accusati e criticati come avviene per tutti i vip. Soprattutto, indagando su questioni spesso molto pericolose, gli uomini e le donne in nero si ritrovano a vivere situazioni off limits dove serve una buona dose di sfrontatezza e coraggio. Non fa eccezione neppure lei. (Continua a leggere dopo la foto)















Il programma “Le iene”, in onda ogni martedì in prima serata e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, è risaputo, non fa sconti a nessuno. Tra i suoi inviati più amati negli ultimi tempi c’è Nina Palmieri che ha scalato le posizioni all’interno della trasmissione. Tanto da meritarsi la conduzione insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ovviamente il successo raggiunto con Le Iene ha di fatto moltiplicato i follower di Nina che oggi sono oltre 400mila. (Continua a leggere dopo la foto)















Oggi tutti conoscono il sorriso, il piglio e la professionalità di Nina Palmieri, tra le inviate più apprezzate de Le Iene. Ma com’era Nina qualche anno fa? Nata ad Avezzano 44 primavere fa Nina, che è del segno dell’Ariete, qualche tempo fa ha pubblicato sul suo profilo una bella foto accompagnata dalla frase: “A casa dei nonni: -Questa è mamma mia! -Sì, amore ma di qualche “stagione” fa… 🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️ #youngnina #23anni #vintage #amarcord “. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Nina Palmieri (@ninadettaquella)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Nina Palmieri (@ninadettaquella)

Una foto di 20 anni fa in cui Nina Palmieri appare in tutta la sua bellezza. Una bellezza che il tempo non ha scalfito, sia chiaro. Ma tutte quelle lentiggini dove sono finite? Chissà, intanto i suoi follower apprezzano lo scatto: “Eri, e sei, tutt’ora bellissima”, “Bellissima Nina! Ieri e oggi…”, “Uguale”, “Sei bella dentro e fuori ♥️” e via di questo passo. Non c’è che dire, Nina Palmieri è entrata davvero nel cuore di tutti!

