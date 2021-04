Il bacio a lui, la rabbia dell’altro. Samantha Curcio, colpo di scena (e caos) a UeD

Uomini e Donne, signori e signore, ma che spettacolo! In una delle ultime puntate il cavaliere del Trovo Over Biagio Di Maro ha stupito tutti con una dichiarazione decisamente fuori dal comune. Con l’ingenuità di un giovane innamorato, di fronte alla signora Sara con cui sta uscendo, ha ricordato il momento clou insieme: “Gli faccio: ti va di fare l’amore?”. Per i due raccontare questo aneddoto è stato “bellissimo”.

Meno per Gianni Sperti che è rimasto sbigottito: "Una cosa bellissima? Oddio non proprio… Tipo richiesta: andiamo a far la spesa?". Punti di vista. E d'altra parte i punti di vista quando oltre alla coppia c'è un terzo, 'incomodo' o meno, la questione si complica. Basta vedere quello che è in programma per la puntata di giovedì 29 aprile che vedrà protagonista la tronista Samantha Curcio, Alessio e Bohdan.















Per Samantha sono ore parecchio 'vivaci'. Nell'ultima puntata, dopo l'uscita con Alessio e il bacio tra i due, la tronista curvy ha avuto una brutta discussione in studio proprio con il corteggiatore. Nella nuova puntata Samantha, invece, esce con Bohdan e le sorprese non mancano. L'ex Temptation Island nonché lottatore di MMA si muove bene e porta la tronista ad una serata di karaoke, avendo scoperto che si tratta di una sua passione.















A questo punto Samantha, dopo la bella serata insieme, chiede di spegnere le telecamere e confessa in studio di aver baciato Bohdan. La tronista rivela che il ragazzo sembra sinceramente attratto da lei. Tutto molto bello. Se non fosse per la reazione, davvero inaspettata di Alessio. Quest'ultimo confessa, infatti, che la lite con Samantha era stata solo un modo per metterla alla prova, insomma un test. Ma non basta. Samantha aveva perfino conosciuto in videochiamata il padre di Alessio.









Tra Bohdan e Alessio è singolar tenzone per conquistare Samantha. Entrambi hanno baciato la tronista. Ma Alessio, dopo essere uscito e aver fatto conoscere il papà a Samantha, ha dovuto ‘sorbirsi’ il bacio tra lei e Bohdan. Una cosa che non è certo piaciuta al romano classe ’94. Che ha già litigato in studio con Samantha. E adesso, di fronte a questo ‘tradimento’, come reagirà? Si farà di nuovo sentire o escogiterà un’altra strategia?

