Soffiata clamorosa da UeD: “Via Gemma Galgani, così ha deciso Maria De Filippi”

Nemmeno il tempo di riaccomodarsi in studio, a Uomini e Donne, dopo giorni di collegamenti da casa, che Tina Cipollari ha subito aggredito Gemma Galgani. Non che non la facesse anche da Skype, ma faccia a faccia è certamente tutto un’altra cosa. È successo tutto nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Niente di nuovo, da anni opinionista e dama si scontrano in studio ma questa volta Tina ha attaccato la dama torinese anche per il suo look.

Perché il pubblico e anche i protagonisti del dating show sono abituati a vedere Gemma con i tacchi alti. Quindi ha stupito vederla indossare scarpe basse. Ma come si ricorderà poche settimane fa è rimasta vittima di un a brutta caduta. Ma nonostante l'incidente, la Cipollari non è riuscita a non prenderla in giro.















"Le rimetterò, si cambia nella vita, cambiano le stagioni", si è affrettata a giustificarsi la Galgani. Che è poi irrimediabilmente finita nel mirino della Vamp per la frequentazione con Aldo. Tina, ancora una volta, non crede minimamente al suo interesse: "Stai prendendo in giro Aldo perché lo tratti come un amico. Alzi la mano chi è d'accordo con me". Ma Aldo e Gemma ribadiscono di essere interessati l'uno all'altra e, in studio, si scambiano anche dei regali.















Insomma, nonostante la poca fiducia di Tina, Gemma Galgani continua a essere protagonista assoluta di UeD. Ma forse non per molto. Sono più di 10 anni che fa appassionare il pubblico con le sue vicende amorose ma la storia della dama più famosa del trono over potrebbe essere al capolinea stando all'ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Nuovo Tv.











La decisione arriverebbe proprio da Maria De Filippi perché, sostiene la rivista, i telespettatori potrebbero essere “assuefatti” alle delusioni d’amore di Gemma e lei stessa potrebbe essere stanca di ricoprire da anni lo stesso ruolo. Non solo. La conduttrice avrebbe già pensato a sostituirla. Non a caso ultimamente dedica sempre più spazio a Isabella Ricci, la dama che con la sua lingua tagliente ha già conquistato il pubblico.

