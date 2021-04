A Barbara D’Urso è stato cancellato in anticipo il suo Live – Non è la D’Urso, preso atto di questo, si è un po’ evitato di dare ascolto ai mille rumor che nelle ultime settimane hanno parlato di un possibile “ridimensionamento” della figura di Carmelita all’interno di Mediaset.

Insomma, una serie di notizie si sono susseguite copiosamente nelle ultime settimane. Si è persino mormorato insistentemente di un possibilissimo erasmus di Barbara D'Urso a Rai. Ad ogni modo qualcosa è accaduto e ora Barbarella non può fare a meno di sorridere.















Qualche giorno fa la confessione di Barbara D'Urso: "Ho fatto un percorso psicologico lungo. La mia terapista mi diceva che dovevo imparare a dire 'no' ai miei figli, ma io non ci riuscivo. Lei mi diceva che dovevo farlo perché solo così potevano venire su onesti, ed io soffrivo come un cane. Non è facile dire no ai figli, lo comprendo. Sicuramente Fabrizio (riferendosi alla mamma di Corona, ndr) non è così per colpa tua". Ma adesso veniamo alla bella notizia.























Sembra proprio che la conduttrice sarà al timone di Domenica Live anche nella prossima stagione, infatti Barbara D'Urso parrebbe essere stata riconfermata come conduttrice di Domenica Live anche per quanto riguarda la stagione 2021/2022 dello show. Dopo la cancellazione anticipata di Live – Non è la D'Urso, Mediaset ha rimarcato la stima per la conduttrice e ha specificato di non avere nulla contro di lei.

Per mesi però sono circolate voci riguardanti un possibile ridimensionamento del ruolo della D’Urso e delle sue ipotetiche sostituzioni: secondo i rumor al suo posto sarebbe potuta subentrare con uno show pomeridiano Elisa Isoardi. Oltre ad Elisa Isoardi (sul cui futuro tv ancora non sono circolate informazioni) per diversi mesi si è parlato della possibilità che fosse Tommaso Zorzi a sostituire Barbara D’Urso nel suo famoso show tv.

