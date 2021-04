Ingrassata e sciatta, così l’avevano beccata i fotografi. Ma la vip ha cambiato vita e oggi è tornata a splendere: come è diventata

Non è semplice essere un bambino prodigio a Hollywood. La fama, si sa, ha il potere di rovinare i giovanissimi che entrano nel mondo dorato dello spettacolo, della televisione e del cinema. Lo sanno bene artisti come Macaulay Culkin, celebre protagonista di ‘Mamma ho perso l’aereo” e ”Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a New York”, che dopo il grande successo delle due pellicole, ha avuto un vero e proprio crollo fatto di anni di alcol, droga e problemi con la giustizia.

Stessa sorte per Britney Spears, ballerina, attrice, stilista e personaggio televisivo statunitense; bambina prodigio, appassionata dal canto fin dalla tenera età che, oltre alla grandissima carriera musicale, ha avuto una vita di alti e bassi. O Lindsay Lohan, Corey Feldman, che ha denunciato gli abusi subiti dagli "orchi di Hollywood" quando era un giovane attore prodigio, e Corey Ham, morto a 38 anni per problemi legati alle tossicodipendenza sviluppata da bambino.















Insomma, la lista dei bambini prodigio finiti nel baratro è davvero lunga e tra questi c'è anche il nome di Mischa Anne Marsden-Barton, meglio nota come Mischa Barton, la bellissima Marissa Cooper nella serie tv The O.C. Ma la sua carriera inizia prestissimo, quando a soli nove anni esordisce in Slavs!, dove interpretava una bambina russa scappata dalla guerra e contaminata dalle radiazioni.















Mischa è stata arrestata una prima volta nel 2007 per guida in stato d'ebbrezza e possesso di droga. Poi, 2 anni dopo, il ricovero per un esaurimento nervoso. Dopo The O.C. Mischa è rimasta imprigionata nel ruolo che l'ha resa famosa, quello di Marissa e la sua vita è stata tutta un alti e bassi tra ricoveri e problemi con cibo e droga.









La pressione dei media, il gossip e i paparazzi addosso 24 ore su 24 l'hanno distrutta. Nel 2009 ha avuto un crollo psichico e negli ultimi dieci anni, il suo nome è comparso sulle riviste di gossip solo per questioni legate alla sua vita privata e non professionale, ormai ferma da anni. Le ultime foto pubblicate sul suo account Instagram la mostrano in forma, come non si vedeva da anni.

