Matrimonio a prima vista. Colpo di scena, gli esperti incastrano Clara: “È tutta colpa tua”

Tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista anche Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. Di questa edizione 2021 sappiamo che coppia formata da Salvo e Santa ha deciso di lasciarsi, ma la decisione era abbastanza scontata visti i continui battibecchi e liti che i due hanno avuto durante il matrimonio.

Non a caso i due non vedevano l’ora che il programma finisse e quando è arrivato il momento del confronto finale, lei non ha nemmeno voluto sentire quello che Salvo aveva da dire: “Stai solo continuando a buttare m*** sopra di me”, ha detto, chiedendo poi agli esperti di poter riconsegnare la fede e di andare via, con lui che, invece, l’ha accusata di avere alzato un “muro”. E a molti è sembrato che fosse Santa la “cattiva” della coppia. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia formata da Clara e Fabio hanno dimostrato di avere tante cose in comune e hanno scelto di uscire dal programma come marito e moglie, ma dopo la favola è finita e c’è stato l’addio. (Continua a leggere dopo la foto)















Lieto fine invece per Francesco e Martina. Dopo una brutta lite, i due hanno deciso di fare pace e riprovarci e nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista i due hanno mostrato di aver trovato un certo equilibrio. Francesca, che in un’intervista rilasciata a Chi ha detto: “Con lui farei dei figli anche domani”. La coppia ha confermato anche di volersi sposare nuovamente, questa volta in una location di mare, davanti a parenti e amici.

Clara e Fabio, lei 29enne di Castrezzato-Brescia, lui 33enne di San Vittore Olona-Milano, sono apparsi in sintonia sotto tutti i punti di vista e dunque quando hanno scelto di continuare insieme il loro viaggio la decisione non è certo stata una sorpresa né per il pubblico, né per gli esperti Fabrizio Quattrini, Nada Loffredi e Mario Abis. Ma dopo le cose sono andate in modo decisamente diverso. (Continua a leggere dopo la foto)















A decidere di chiudere il rapporto è stata Clara, che nell’episodio speciale Matrimonio a prima vista… E poi è stata anche messa sotto accusa dagli esperti. “Non penso che una persona cambi dal giorno alla notte. Lei è scappata”, ha spiegato Fabio. “Purtroppo per alcuni atteggiamenti mi sono resa conto che non sarebbe stato il ragazzo per me. Quando siamo tornati a casa è stato male il mio cane, sono tornata a casa mia. Nella settimana che sono stata da sola sono stata tranquilla, non ho sentito la sua mancanza”, ha detto Clara spiegando di aver avuto una strana sensazione già dal giorno del matrimonio. Ma la sua versione non ha convinto quasi nessuno anche sui social i telespettatori hanno accusato la giovane di aver finto davanti alle telecamere. Anche l’esperto Mario Abis ha avuto la stessa sensazione e infatti, senza giri di parole, le ha chiesto: “Non è che durante l’esperimento hai finto un po’?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dello stesso avviso Nada: “Oggi appare una cosa costruita”, ha detto l’esperta, spiegando a Clara che Fabio ha creduto in qualcosa che in realtà non esisteva, perché lei non si è mostrata per quella che è davvero: “Adesso la sua delusione, la rabbia, lo sconforto sono fortissimi”. Alla fine Fabio ha anche rivelato che Clara gli avrebbe confidato di volere un uomo con i capelli lunghi, vegetariano e animalista.

