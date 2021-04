Amici 20, Samuele crolla davanti a Veronica Peparini. Per il ballerino momento nerissimo

Sale la tensione ad Amici 20. Quando mancano solo tre settimane alla fine del programma le gerarchie si sono delineate. Tutti gli occhi sono su Giulia Stabile ma, sotto la lente di ingrandimento c’è anche Samuele Barbetta. Nei giorni scorsi era scoppiato in lacrime sul divano. Colpa di una scenografia non riuscita. Un pianto a dirotto tanto che Maria è intervenuta e gli ha chiesto cosa fosse successo.

"Ho un'aspettativa davvero quasi impossibile per le cose che faccio. Non ho un'aspettativa grandiosa quando faccio le cose degli altri, so di avere dei limiti. Ma quando faccio le mie cose non mi pongo limiti. Io ho paura di non essere all'altezza". Un carattere gentile che ha attirato le critiche di una parte dei telespettatori e costretto il papà di Samuele a intervenire. Nel messaggio papà Angelo aveva scritto: "Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele".















E ancora: "Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. […] Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per tutti voi". Parole forti che avevano avuto un eco molto forte. Intanto oggi, Samuele Barbetta è tornato a far discutere.















È scoppiato in lacrime dopo una telefonata con la fidanzata Claudia. "Con quella telefonata lì mi è mancato il suo supporto. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po' d'aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me…". Per consolarlo è dovuta intervenire Veronica Peparini. Insieme hanno chiamato Claudia, la fidanzata di Samuele.











L’insegnante ha detto alla ragazza che voleva conoscerla perché sa che lei è molto importante per il suo allievo. HPoi ha chiesto a Claudia come sta. Lei ha risposto così: “A me Samuele manca molto. Non lo so, in realtà penso che tutti i problemi nella mia testa è sicuramente perché mi manca. E sto male più facilmente. Mi manca tantissimo parlare con lui dopo essere stati al cinema, stare abbracciati anche in silenzi”.

