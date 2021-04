Il fidanzato dell’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ Vera Gemma, Jeda Lenfoire, ha vuotato il sacco e ha voluto dire la sua su ciò che succede dietro le quinte del programma condotto da Ilary Blasi. Attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di sbottare e raccontare dei dettagli decisamente molto clamorosi. Una vera e propria invettiva che ha preso di mira in particolare un vip. Anche se non lo ha nominato direttamente, tutto fa pensare che il riferimento sia indirizzato proprio a lui.

In passato la dolce metà della concorrente del reality show Mediaset aveva difeso la donna: “Sto bene ma sono un po’ inc*zzato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ed un cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è, i naufraghi sono tutti lupi travestiti da pecore”. E ora ci è andato nuovamente giù pesante contro di lui. (Continua dopo la foto)















Jeda si è scagliato contro l’opinionista Roger Garth, affermando: “Non può permettersi di mancare di rispetto ad una donna in questa maniera, denigrandola solamente per l’aspetto fisico. Dietro le quinte dell’Isola dei Famosi gli ho spiegato che ero il fidanzato di Vera Gemma e lui mi ha risposto: ‘Ah, mi dispiace tantissimo per te, mi dispiace che stai con Vera’. Praticamente voleva dirmi come fai a stare con lei? Ho preferito non dire nulla e sono rimasto completamente zitto”. (Continua dopo la foto)















Ma dopo essere stato insultato sempre da Roger Garth da Barbara D’Urso, Jeda ha rivelato un retroscena su quanto successo durante la puntata dell’Isola: “Il giorno dopo c’era la puntata. Arrivato in studio ho salutato tutti tranne lui, visto quello che mi aveva detto. Mi ha lanciato una frecciatina: ‘Guarda, è arrivata la star. Nemmeno saluta’. Ha sempre cercato di provocarmi, poi mi sono girate le scatole”. Dunque, un rapporto tesissimo tra Jeda e l’opinionista del programma ‘Pomeriggio 5’. (Continua dopo la foto)









Dopo essere stata eliminata, Vera Gemma è tornata sul suo Instagram dopo più di un mese. E la prima mossa, sotto a un bel selfie con Massimiliano Rosolino, è stata quella di esprimere parole dolcissime per il suo pubblico social: “Addio isola, è stato tutto meraviglioso. Grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta”, ha scritto l’attrice romana a corredo dello scatto.

