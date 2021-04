Tre allievi della scuola di Amici sono stati puniti: si tratta di Giulia, Alessandro e Serena. I tre si sono presentati in ritardo per una gara in studio che avrebbe coinvolto cantanti e ballerini. L’unico in orario è stato Samuele. Immediata è stata la reazione della produzione che ha annullato la gara di danza, rispedendo i tre ballerini indietro in casetta. Maria De Filippi ha comunicato loro quanto deciso dalla produzione.

"I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione – ha spiegato la conduttrice del talent -. La vostra gara è annullata. Vi è stato detto all'una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose". L'episodio è stato fatto vedere nel daytime di martedì 27 aprile.















Giulia, Serena e Alessandro infatti sono apparsi decisamente abbattuti per la punizione: "Non ce la stavamo prendendo con comodo per mancare di rispetto", si è giustificata Giulia Stabile. "Abbiamo capito male. Non mi importa che la gara sia stata annullata, mi dà fastidio il motivo, perché sembra che ce ne freghiamo".















Nel daytime di mercoledì 28 aprile sono andate in onda le reazioni dei ragazzi. Giulia Stabile è scoppiata a piangere: "Lo so, i miei genitori mi hanno educato così", spiega tra i singhiozzi. Maria De Filippi chiede a Samuele (l'unico che si era presentato in orario) di andare a prendere i ballerini che erano in casetta assicurandosi che abbiano imparato la lezione: "Maria mi ha detto che ci tiene a non vedervi così", spiega. "A lei non frega niente della punizione, però è estremamente convinta del senso di rispetto che bisogna avere verso qualunque persona. Il fondotinta o una maglietta messa male devono venire dopo il rispetto della puntualità".









Maria De Filippi attende i tre ballerini in studio e decide di rassicurarli: “Non considero nessuno di voi un maleducato, penso che siate ragazzi di 20 anni che a volte non si rendono conto di quello che c’è dietro: quando c’è uno studio convocato bisogna essere perfetti”. La conduttrice ritratta anche sulla punizione: Non ho mai pensato di annullare la gara, ma voglio che capiate”. L’esito del televoto verrà svelato nel prossimo daytime.

