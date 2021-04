Bianca Guaccero continua a seguire Detto Fatto da lontano. Al suo posto in studio continuano ad alternarsi Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Bianca Guaccero ha confermato in più di una circostanza di essere in buone condizioni di salute. Ma non si è ancora negativizzata. Insomma, anche per la vip l’unica strada possibile è quella del ‘lavoro a distanza’ come molti italiani hanno imparato a conoscere in questi mesi. Solo che, come dire, non è proprio la stessa cosa.

Un anno tra alti e bassi quello vissuto finora da Bianca Guaccero. Dopo le polemiche autunnali aveva lasciato tutti a bocca aperta confessando un bacio con l’attore Gerard Butler, celebre soprattutto per la sua recitazione nel film ‘300’. A lanciare la spifferata era stato Jonathan che, di fatto, aveva poi costretto Bianca Guaccero a confessare. “È stata una cosa dolcissima. Io ero in ascensore distratta con il telefono e lui mi disse che ero la donna più bella che avesse mai visto”. Continua dopo la foto















La conduttrice aveva poi aggiunto: “Ho pensato che non ci vedesse bene. Lui mi ha chiesto se mi potesse baciarmi, io alzo lo sguardo, vedo questo ragazzo stupendo, all’epoca aveva trent’anni, ed ho detto ok. C’è stato un bacio ma è finita lì”. Quindi, questo incontro fortuito è avvenuto circa vent’anni fa. Il loro brevissimo flirt è nato così per caso, poi lui è diventato famosissimo. Un vero e proprio scoop. Continua dopo la foto















In precedenza Bianca Guaccero aveva solamente rivelato: “Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bonazzo. Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali”. In tanti avevano commentato sotto il video di ‘Detto Fatto’. E se qualcuno aveva parlato di Giulio Berruti, c’era stato invece un utente che era stato bravo ad azzeccare il nome parlando appunto di Gerard Butler. Continua dopo la foto











Una conquista mica da poco. Intanto oggi, di conquista, Bianca ne ha fatta un’altra. E lo ha raccontato a tutto lo studio. “Di recente ho scoperto una cosa che mi ha emozionata perché i primi documenti sulla famiglia Guaccero risalgono al 1300 e la mia famiglia erano dei nobili di Salerno. Spesso ho interpretato nelle fiction donne campane e facevo la battuta in cui dicevo che in un’altra vita ero campana e alla fine era vero! Ho origini campane”. Poi, davanti alle battute di Jonathan, ha aggiunto: “Dopo 15 giorni in casa sto esaurita, non vedo l’ora di tornare da voi.”

