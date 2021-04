“Mi sento male, chiama aiuto”. Giovanni Ciacci, lo scherzo de Le iene finisce male: grande spavento

Povero Giovanni Ciacci vittima di un terribile scherzo de Le Iene. Uno scherzo davvero crudele quello organizzato ai danni dell’opinionista di Barbara D’Urso famoso per il suo pizzetto blu. Ciacci pensava di promuovere la sua nuova attività e invece si è ritrovato in un capannone, senza luce, con il proprietario del locale e la figlia segregata in una stanza. Dopo una folle fuga in auto ha scoperto che era tutto uno scherzo. Giovanni infatti ha una grande fobia: quella del buio. La Iena Mitch con l’aiuto di Daniele, un caro amico di Ciacci, gli ha organizzato uno scherzo che lo ha messo davanti alla sua paura più profonda. Ma cosa è successo?

Giovanni e Daniele hanno preso in affitto un capannone dove hanno creato delle stanze a tema cartoni animati per intrattenere i bambini nel dopo scuola. L'opinionista viene però a sapere che il proprietario del capannone vive al piano di sopra dello stabile e si lamenta spesso. Così, Ciacci, dopo aver indossato cappello e mantello da maghetto, si prepara alla performance ma la luce salta improvvisamente e il proprietario del capannone inizia a urlare: "E allora? È possibile che salta sempre la luce?".















L'opinionista va al piano di sopra per parlare con il proprietario ma si ritrova in una situazione alquanto pericolosa. "Andiamo via, ti prego" Ciacci, atterrito dal proprietario, per difendersi si impossessa di un coltello, poi va via la luce e qualcosa lo tocca. A questo punto l'opinionista, terrorizzato, inizia a urlare. E mentre il proprietario si allontana per risolvere il problema della luce, da una porta si sente la voce di una donna: "Mi sentite?".























E ancora: "Mi tiene chiusa… non mi fa più uscire" a parlare è la figlia del proprietario segregata in una stanza. Ciacci, l'amico e la donna scappano in auto ma poco dopo si accorgono che il padre della ragazza li sta seguendo e inizia una corsa all'ultimo respiro durante il quale Ciacci non smette quasi mai di urlare. "Domani vai da Barbara D'Urso. C'hai una storia da raccontare…", gli dice Daniele facendolo infuriare ancora di più.



I tre, dopo un lungo inseguimento, tornano al capannone dove dovrebbe attenderli la polizia ma in quel momento il proprietario scende dall’auto e inizia a dare di matto. Ciacci è in preda al panico e inizia ad accusare un forte dolore alla spalla costringendo il nostro Mitch a svelare in anticipo lo scherzo de Le Iene. Niente di grave per fortuna, ma che paura.

