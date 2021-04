“Ora amo una donna”. Matrimonio a prima vista, colpo di scena. La storica ex sposa fa coming out

Matrimonio a prima vista è il programma è basato sul format danese Married at First Sight. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie. Nell’edizione appena conclusa le coppie che hanno partecipato all’esperimento sono state quelle formate da Martina e Francesco, Clara e Fabio e Santa e Salvo.

La coppia formata da Salvo e Santa ha deciso di lasciarsi, ma la decisione era abbastanza scontata visti i continui battibecchi e liti che i due hanno avuto durante il matrimonio. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia formata da Clara e Fabio hanno dimostrato di avere tante cose in comune e hanno scelto di uscire dal programma come marito e moglie, ma dopo la favola è finita e c’è stato l’addio. Unico lieto fine per Francesco e Martina. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo una brutta lite, i due hanno deciso di fare pace e riprovarci e nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista i due hanno mostrato di aver trovato un certo equilibrio e in una recente intervista a Vanity Fair hanno raccontato anche di voler sposarsi una seconda volta e allargare la famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)















Un raro caso, perché nella storia di Matrimonio a prima vista l’unica coppia a proseguire il matrimonio sono stati – fino a pochi giorni fa – Francesca Musci e Stefano Protaggi. I due avevano convalidato l’unione un anno dopo e la scorsa settimana la Musci ha annunciato la fine del loro amore. Il colpo di scena è arrivato dopo quasi 5 anni dall’inizio di questa avventura televisiva, ma è di queste ore un altro colpo di scena che riguarda un’altra protagonista del programma. (Continua a leggere dopo la foto)









Daniela Benvenuto, che durante Matrimonio a prima vista si era sposata con Roberto Orlandini, oggi sta con una donna e lo ha raccontato felice sui social durante una diretta con Marco Rompietti, anche lui ex protagonista del programma di Real Time. Dopo l’esperienza a Matrimonio a Prima Vista Italia, la dietista di Arcore ha provato a frequentare altri uomini, ma nessuno l’ha davvero colpita, così ha capito di essere attratta dalle donne e oggi è felice accanto a Samanta.

