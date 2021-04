Le vicende dei naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’ sono trattati ogni giorno da Barbara D’Urso nella sua trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’. Nella puntata di martedì 27 aprile si è dunque discusso in particolare di uno dei concorrenti del reality show presentato da Ilary Blasi. Stiamo parlando di Gilles Rocca, il quale è stato attaccato in maniera molto dura. Una vip, ex protagonista proprio del programma Mediaset, non ha usato parole dolci per soffermarsi sul giovane che sta in Honduras.

Intanto, l’influencer Deianira Marzano ha rivelato ore fa un aspetto negativo sempre su Gilles: “A quanto pare la fidanzata di Gilles Rocca ha tolto tutte le foto con lui e ha fatto proprio bene”, mostrando la homepage dell’account di Miariam Galanti. Ma secondo quanto riporta il sito Fanpage, pare che l’attrice non abbia mai pubblicato foto insieme al fidanzato e userebbe i social per lavoro. Difficile capire quale sia la verità, ma i dubbi restano. Andiamo ora a vedere chi l’ha criticato. (Continua dopo la foto)















A rivelare un aneddoto negativo su Gilles Rocca ci ha pensato Daniela Martani, la quale ha affermato davanti alle telecamere: “Lui ha purtroppo un problema nel gestire la sua rabbia. Infatti praticamente tutti riferiscono che sia una persona aggressiva, anche Awed l’ha detto chiaramente”. Parole molto forti nei confronti del naufrago, che ovviamente non ha potuto difendersi non essendo a conoscenza di questo. Chissà se verrà messo al corrente di questo giudizio della donna. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha replicato così alle affermazioni di Daniela Martani: “Scusami, ma sinceramente io l’ho conosciuto di persona e l’ho anche intervistato. Tutto mi sembra lui tranne ciò che stai dicendo adesso tu”. La Martani non ha cambiato assolutamente opinione: “Non dà questa impressione infatti nei primi frangenti, ma poi cambia completamente”. Dunque, è rimasta sulla sua posizione smentendo Carmelita in diretta. Non è la prima volta che lei scateni discussioni. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa Daniela Martani aveva attaccato Andrea Cerioli: “Cerioli leader? Lui è maleducato e odioso. La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica…”. Su Twitter era stata tutt’altro che tenera sempre con Gilles e e Francesca Lodo. “E Gilles? Lui è er bulletto di periferia…”. Una per tutti, questo il motto di Daniela Martani, probabilmente ancora risentita per il trattamento subito da parte dei suoi compagni all’Isola dei Famosi.

