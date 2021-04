La grande artista Milva è deceduta il 23 aprile scorso a Milano, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La sua scomparsa ha colpito tutto il mondo della musica e non solo. Sono state innumerevoli le persone che hanno voluto lasciare un ricordo sui social network. Tra i tanti che hanno omaggiato l’artista ci sono stati Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Gianni Morandi. Ma un pensiero è stato scritto anche dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini.

La figlia ha dichiarato qualche giorno fa: "Mamma non è morta per colpa del Covid. Soffriva di una malattia neurologica e degenerativa, non Alzheimer, ma capiva tutto e poteva gioire". La camera ardente della cantante 82enne è stata allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30. I funerali in forma privata. Eppure non tutti hanno un ricordo perfetto della donna, infatti una vip nelle ultime ore non si è lasciata andare a considerazioni piacevoli.















Nonostante le intenzioni del personaggio famoso non fossero sicuramente quelle di infangare la memoria di Milva, le sue parole hanno fatto abbastanza rumore. Ha infatti raccontato alcuni retroscena inaspettati: "Lei era una donna che non era molto affabile e simpatica. Infatti, nel corso della mia vita l'ho incontrata in diverse circostanze ed era una donna che ti metteva un po' di soggezione. Sicuramente non potevi andarti a mangiare una pizza insieme a lei", ha detto.















A fornire questo giudizio è stata l'insegnante di canto di 'Amici 20', Anna Pettinelli, ospite di Alberto Matano a 'La Vita in diretta'. Lei ha aggiunto ancora: "Ti faceva sentire il peso dell'artista, ma anche quello della cultura e della sua raffinatezza". Quindi, non si aveva sempre la possibilità di stare a suo agio quando si era in sua compagnia, almeno stando al giudizio della Pettinelli. Milva resta comunque una cantante e una persona straordinaria, amata da moltissime persone.









La figlia di Milva ha anche svelato: “Grazie quindi al Piccolo Teatro e sono felice di essere qui. Ricordo una frase che diceva ‘prima muoio poi interrompo lo spettacolo’. Dice parecchio di lei. Ha fatto degli spettacoli straordinari, da Piazzolla a Brecht. Forse lo spettacolo più a rischi per lei fu l’ultimo con Strehler ‘Non sempre splende la luna’, lo spettacolo che forse si è visto meno: era uno show formidabile con una Milva messa a nudo”.

