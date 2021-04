Scandalo all’Isola. Il naufrago si toglie il costume e completamente nudo si mostra alle telecamere prima di tuffarsi in acqua e godersi un bagno in solitaria tra le onde della bellissima spiaggia dell’Honduras.

Ovviamente il momento è stato prontamente immortalato dalle telecamere indiscrete del reality show e il video è diventato virale grazie anche alle pagine social dedicate ai momenti trash della televisione. Solo pochi giorni fa, anche il naufrago Paul Gascoigne aveva deciso di mostrarsi come mamma l’ha fatto davanti alle telecamere dell’isola dei famosi, ma in questo caso il suo didietro era stato pixelato dalla regia del programma in onda su Canale Cinque, che tornerà in diretta venerdì sera. (Continua a leggere dopo la foto)















Protagonista del nudo integrale è stato Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello. Anche Onestini junior ha partecipato al reality show di Canale 5, ma in Italia non ha riscosso grande successo e ha deciso di puntare al pubblico spagnolo, che pare apprezzare le sue ‘gesta’. Dopo aver partecipato al Grande Hermano – dove ha fatto chiacchierare per la sua storia con Adara Molinero – e vinto l’edizione, è tornato in tv con la versione spagnola dell’isola dei famosi. (Continua a leggere dopo la foto)















Il fratello di Luca Onestini è infatti sbarcato in Honduras insieme a un altro personaggio amatissimo in Italia e in Spagna, la showgirl stellare Valeria Marini, che proprio nei giorni scorsi ha regalato ai telespettatori dei siparietti super trash. Gianmarco Onestini si era già reso protagonista a sua insaputa di un piccolo incidente erotico a Supervivientes. (Continua a leggere dopo la foto)









Il naufrago stava provando ad accendere il fuoco, quando sedendosi a gambe aperte aveva mostrato le parti intime. Supervivientes torna in onda giovedì sera su Tele Cinco e proprio per non accavallarsi con la versione italiana, da questa settimana l’Isola dei famosi andrà in onda il venerdì sera e non più il giovedì.

