Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha ripreso in mano la sua vita. Tra ospitate ed interviste la conduttrice è una delle più ricercate al momento dal mondo della tv. All’interno della casa più spiata d’Italia si è fatta ulteriormente conoscere, tirando fuori il suo carattere tenero e schietto allo stesso tempo. Spesso utilizza i social per comunicare con i suoi follower regalando diversi momenti di vita quotidiana e consigli a chi le pone delle domande.

Di recente ha inaugurato una interessante rubrica intitolata “Viperelle in love”. Anche in questo caso dispensa consigli di cuore e di vita a chi la contatta. Inoltre offre suggerimenti sentimentali agli internauti. E proprio durante una discussione, Stefania Orlando ha raccontato un retroscena sul marito Simone Gianlorenzi e in particolare sulle follie d’amore che lei ha fatto in questi anni di matrimonio. La conduttrice ha risposto così alla domanda “la follia più grande che hai fatto per amore”. (Continua dopo la foto)















“Sacrificare la mia stanza guardaroba per far fare lo studio musicale a mio marito”. Risposta ironica e scherzosa attraverso la quale Stefania Orlando continua a stupire i suoi follower. Dopo sei mesi di lontananza Stefania e suo marito si sono ritrovati a vivere in pieno la loro quotidianità e Simone ha raccontato un simpatico aneddoto sulla moglie: “No vabbè ragazzi vi volevo semplicemente dire che mia moglie ha chiamato Alexa Arisa. È partita Alexa con Arisa, Arisa, Alexa. Qui non si capisce più niente, guardate un macello”. Divertita dal racconto del marito, Stefania Orlando non è riuscita a trattenere le risate e ha ammesso: “Per questo non mi rispondeva Alexa”. (Continua dopo la foto)















Sempre attraverso i social e in partiolare Instagram Stefania Orlando ha fatto un grande annuncio ai suoi fan: si tratta dell’uscita del video di Babilonia, la hit lanciata nel periodo in cui ha vissuto nella casa del GF Vip. “Ragazzi e ragazze è ufficiale… Domani uscirà finalmente il video di Babilonia… Tenetevi pronti perchè vi darò tutte le informazioni necessarie per vederlo, il link, ecc…. Dobbiamo fare una gran confusione, mi raccomando eh…”. Il video di Babilonia di Stefania Orlando verrà pubblicato su YouTube e su tutti i social. (Continua dopo la foto)









La canzone si è sentita anche quando Stefania Orlando era nella casa del GF Vip. Mentre con gli altri coinquilini prendeva il sole in giardino è partita la musica che nessuno ha riconosciuto tranne la diretta interessata. A un certo punto Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno riconosciuto la voce di Stefania Orlando. “Ma quando hai fatto questa canzone?”, le chiedono. “Questa canzone doveva uscire… e se me la fanno sentire vuol dire che è uscita”, spiega commossa Stefania Orlando. Che ammette di sentirsi in imbarazzo nel riascoltare la sua voce davanti a tutti i coinquilini: “Dai mi vergogno”.

