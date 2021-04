Puntata piena di colpi di scena quella di ieri sera, 26 aprile, all’Isola dei Famosi. Eppure non è bastato a Ilary Blasi per rilanciarsi nella gara dell’auditel. L’Isola dei Famosi infatti ha segnato un nuovo tonfo. Mai prima d’ora Ilary Blasi aveva ottenuto in questa collocazione una media di spettatori sotto ai tre milioni. Nel dettaglio, il dodicesimo appuntamento ha raccolto 2.877.000 spettatori pari al 17,4% di share.

La scorsa puntata, al giovedì, aveva ottenuto il 16,90% di share e 2.838.000 spettatori. Su Rai1 il finale della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori. Vittoria Puccini ha salutato il pubblico con il 22.2% di share. Ieri intanto, durante la diretta della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistio ad un’altra suddivisione dei concorrenti. Infatti, la bellissima Ilary Blasi in collegamento con Playa Palapa, ha spiegato ai naufraghi che sarebbero stati suddivisi in due ulteriori gruppi, e cioè gli arrivisti e i primitivi. Continua dopo la foto















Il gruppo degli arrivisti è formato dai naufraghi che hanno messo il loro primo piedino sull’Isola giovedì scorso. Proprio loro, il gruppo degli arrivisti, ricordiamo, si ritroverà a vivere in maniera più disagiata in confronto ai primitivi. Oltre i nuovi concorrenti, agli arrivisti si sono aggiunti quattro naufraghi ‘senior’. Francesca Lodo ha deciso la suddivisione e ha fatto i nomi di Isolde Kostner, Fariba, Roberto Ciufoli e Awed. Continua dopo la foto















Nel frangente in cui Francesca Lodo ha fatto il nome di Fariba, si è sentita di spiegare il motivo preciso per cui ha voluto nominarla. “Si è fatta male e ho pensato alle prove (…) può essere una pedina debole per noi”. Fariba Tehrani ha dunque confermato: “Non posso fare prove, ho una costola incrinata”. Una motivazione che non è certamente passata in sordina, ma tant’è. Continua dopo la foto









Equilibri rotti? Forse non del tutto. Certo è che parecchie cose cambieranno da giovedì 29 aprile. “Ci sarà una grande sorpresa – ha detto la moglie di Francesco Totti – L’arrivo di un nuovo naufrago su Playa Palapa, Ignazio Moser”. Il ragazzo, rimasto bloccato in Messico per un imprevisto, ha dovuto far slittare il suo arrivo di una puntata. Nacho, figlio di Francesco Moser, è stato fortemente voluto come concorrente perché popolarissimo sui socia

