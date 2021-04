Manuela Ferrera è da poco arrivata all’Isola dei famosi. Fa parte del gruppo degli “arrivisti” insieme ad Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Il loro compito era quello di dar filo da torcere al gruppo dei “primitivi” che sono da più tempo sulle spiagge dell’Honduras e stanno facendo il loro percorso. Manuela Ferrera si è presentata come una “spaccacocchi”. In realtà non sembra darsi molto da fare per aiutare gli altri.

Infatti sono nate da subito delle incomprensioni con gli altri naufraghi. In molti l'hanno accusata di non aver voglia di fare nulla, di passare tutto il tempo a prendere il sole. In particolare la donna si è scontrata con i suoi compagni di squadra, che sono già stufi di lei e l'hanno spinta ad avvicinarsi agli altri naufraghi, i primitivi.















"Stare a tenere acceso un fuoco tutta la notte non è semplice", spiega Emanuela Tittocchia. Che critica Manuela Ferrera dicendo: "Non si è addormentata, dormiva nella capanna". Nella discussione interviene anche Rosaria Cannavò: "Noi siamo entrati come un gruppo e la prima cosa era collaborare. Dormiva tutto il giorno. Gli altri ancora non la conoscono. Si prende solo il sole e fa le passeggiate".















La Ferrera cerca di giustificarsi scusandosi per il fuoco: "La sera precedente avevo dormito poco. Sono crollata. Per sopperire il giorno successivo sono stata otto ore davanti al fuoco. Rosaria mi aveva detto che era stata 3 ore con Gilles". E a darle il colpo di grazia ci ha pensato uno degli opinionisti, Tommaso Zorzi: "Invece di rompere i ma**i meglio che spacchi i cocchi", dice nella puntata del 26 aprile del programma di Canale 5. E prosegue in modo lapidario: "Se non iniziate a essere più coesi, durate meno di Akash".









In questo modo Zorzi ha riassunto l’idea del pubblico soprattutto quello dei social a giudicare da tweet e commenti. L’ex gieffino ha strappato una risata a tutto lo studio. Infine è Iva Zanicchi che chiude il cerchio con un intervento che fa da cornice a quanto successo: “Ma cosa dovete fare? Passare la cera sulla sabbia? Spolverare gli alberi? Devono ancora emergere. Non è facile vivere lì”. Insomma è l’Isola degli scontri, delle incomprensioni e delle litigate.

