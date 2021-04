A Uomini e Donne ci sono spesso nuovi arrivi, tanto nel parterre maschile quanto in quello femminile, e tra le dame ha catturato l’attenzione del pubblico Chiara. La dama non è ancora certamente diventata protagonista di quello che fu il trono over ma si è subito distinta per un intervento in studio. Luca Cenerelli è finito al centro dello studio nel momento in cui Maria De Filippi ha deciso di mostrare i commenti pubblicati dal cavaliere sul suo profilo Instagram.

Di fatto non ha difeso la dama Angela dagli attacchi di alcuni hater e, anzi, è sembrato quasi d'accordo perché di fronte ai commenti negativi rivolti a lei, lui ha risposto con lunghi messaggi di approvazione. E per Angela un uomo non dovrebbe avere questo tipo di comportamento nei confronti di una donna che viene offesa.















Ne è nata una discussione tra cavaliere e dama, con tanto di intervento della conduttrice oltre che degli opinionisti. Ed è qui che anche Chiara Ingrosso ha voluto dire la sua in difesa di Angela, proprio come Biagio e Isabella. La questione si è conclusa con Luca che ha ammesso di non aver avuto tatto. Ma anche ribadito di aver scritto ciò che realmente pensa.















E ora torniamo a Chiara. Si è capito che la dama ha un bel caratterino ma per conoscerla meglio ecco tutte le informazioni su di lei, compresi età e lavoro. Come detto, si chiama Chiara Ingrosso ed è originaria di Lecce. Ha 36 anni, è nata il 23 dicembre del 1984 e di mestiere è un'imprenditrice.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #Chiara (@chiaraingrosso23)

Ma Chiara è anche mamma di una bambina, alla quale dedica spesso post sui social. E, proprio su Instagram, la dama è già molto seguita: il suo profilo, dove nella bio spiega di avere una linea di t-shirt, dal nome claren.23, conta più di 16mila follower, tutti rapiti dalla sua bellezza. E infatti non c’è foto o video che non collezioni numerosi complimenti. Davvero bellissima.