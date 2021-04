I fan di Gemma Galgani stanno passando ore difficili perché da quello che si dice, la dama di Torino, sembra vere i giorni contati in tv. E se da una parte c’è che la ama incondizionatamente, dall’altra c’è anche chi è stanco di vedere sempre lo stesso copione: dalle liti con Tina Cipollari, alle diverse frequentazioni inconcludenti della dama torinese che al termine di ogni stagione televisiva esce dalla trasmissione ‘fidanzata’ e ritorna a settembre da single. Che poi diciamocelo chiaramente: sono ben anni che va avanti questa storia, sempre uguale, sempre dannatamente identica.

Inutile poi dire che Gemma Galgani è stata una delle grandi protagonisti dello show, tuttavia sembra per lei arrivato il tempo dei saluti. E meglio di tutti probabilmente lo sa anche Maria De Filippi che giorno dopo giorno ha lasciato sempre più spazio ad altre donne, come ad esempio Isabella Ricci. La tronista over ha già stregato diversi cavalieri con la sua eleganza, il suo fascino e ha stupito per la solidarietà mostrata nei confronti dell’ex fiamma di Giorgio Manetti. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma non è finita qua perché i fan del programma tengono d’occhio anche Elsa, la 72enne alla ricerca dell’amore, ma anche la simpatica ed irriverente Angela. Che dire poi del grande e discusso ritorno di Ida Platano, dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri oggi felicemente legato a Roberta Di Padua. (Continua a leggere dopo la foto)























Ora Ida vuole tornare al centro dell’attenzione e da quello che si capisce sta nuotando intorno a due prede: Luca e Marco. A differenza di Gemma, il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati. (Continua a leggere dopo la foto)



Eppure qualcuno ci spera sempre in un lieto fine per la Galgani, insomma, che la dama vada in studio non solo per farsi vedere, ma per trovare l’amore, quello vero! Insomma, secondo i soliti beninformati sembra che qualcuno stia seriamente storcendo il naso nella produzione del programma: stiamo quindi per assistere a un passaggio di testimone? Staremo a vedere.

