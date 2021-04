Puntata che sia annuncia bollente quella di oggi di Uomini e Donne. Al centro della scena Ida Platano. La dama infatti siederà al centro dello studio rubando, per un giorno, la scena a Gemma Galgani. Gemma che ieri è scoppiata nuovamente in lacrime. Colpa della delusione che il cavaliere Aldo le ha riservato arrivata subito dopo il due di picche rimediato da Antonio al quale aveva lasciato il suo numero ricevendo in cambio un: no grazie.

E la precisazione di non essere attratto da lei, deludendo enormemente la dama che viene attaccata anche da Tina Cipollari. Aldo ha raccontato di aver trascorso la serata con Gemma, guardando insieme Amici, ma proprio quando l’amore sembrava sbocciare ha invitato Gemma a non frequentarsi più, ammettendo di volerla tutelare anche dalle critiche aspre dei due opinionisti. Quando la Galgani scoppia in lacrime per la decisione del cavaliere Tina e Gianni sottolineano che il suo dispiacere è scaturito unicamente dalla consapevolezza di essere rimasta senza pretendenti. Continua dopo la foto















Ancora mistero su quello che succederà alla dama torinese mentre Ida Platano inizia a scaldare il pubblico. Nei giorni scorsi aveva parlato di Riccardo e Roberta: “Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti”. Continua dopo la foto















Parole che erano costate critiche a Ida Platano. “Sappiamo perché Ida stia lì, credo per popolarità perché non puoi tornare ogni due e tre all’interno di una trasmissione solo per amore”. Dichiarazioni molto dure da parte dell’ex dama Veronica De Nigris. E non è stata l’unica a dire la sua sull’ex di Riccardo. Poco dopo sono arrivate altre affermazioni dell’ex cavaliere del programma, Simone Bolognesi, concorde con Veronica. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)



Ma le cose non stanno proprio così. Oggi infatti Ida Platano potrebbe trovarsi al centro studio per spiegare con chi si starebbe frequentando. Chi ben ricorderà i primi minuti del suo ritorno in trasmissione, Ida aveva espresso alcune sue preferenze, citando appunto il nuovo cavaliere Marco, Luca Cenerelli e mostrando, inoltre, un interesse mai del tutto coltivato con Armando Incarnato.

