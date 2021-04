“Ah, ma quindi è così”. Alessandra Celentano e Serena Marchese, fuori la foto che spiega tutto

A febbraio la scuola di ‘Amici’ ha accolto la ballerina Serena Marchese. La prima, che in questa edizione, ha fatto breccia nel cuore della professoressa Alessandra Celentano. La professoressa ha evitato la sfida contro Martina Miliddi e Rosa Di Grazia e ha deciso di darle subito un banco perché avrebbe vinto a mani basse in quanto più brava delle due allieve della scuola.

Classe 2000, nata a Siracusa, Serena Marchese ha studiato danza classica per tre anni a Roma al Teatro dell'Opera, ma ha esperienza anche con hip-hop, moderna, acrobatica e danza del ventre. Serena Marchese è già stata in televisione, ha ballato un passo a due sul a Domenica In, ha partecipato al programma "Sicilia Cabaret" trasmesso su Rai Due e ha ballato in un concerto di Andrea Bocelli.















Ospite su FMITALIA, Serena Marchese aveva raccontato l'esperienza sul set del video musicale degli Sugarfree "Niente è come prima": "Ho ricevuto la telefonata di un fotografo del Bellini che avevo conosciuto in passato per altri lavori. Mi ha chiesto se volevo partecipare alla realizzazione del video. Incredula, ho subito accettato – aveva raccontato la ballerina – È stato tutto fantastico. Abbiamo impiegato un'ora circa per le riprese relative alla mia parte, tutte realizzate in green screen. Vi confido che quelle telecamere puntate mi hanno messo un pò di ansia. Ma grazie a due videomaker gentilissimi, è andata bene".















Il suo ingresso nella scuola ha dato modo alla professoressa Alessandra Celentano di portare avanti il suo progetto di danza classica insieme agli altri ballerini del suo team e Serena Marchese, dopo diversi guanti di sfida, è riuscita a proseguire il suo percorso. Non è un mistero che Alessandra Celentano straveda per Serena, e in queste ore qualcuno ha portato alla luce un retroscena del loro passato.









Le due, infatti, si conoscevano già e proprio dai social della ballerina alcuni fan hanno ripostato delle foto che ritraggono Alessandra Celentano e Serena Marchese insieme. Una, addirittura, risale a parecchi anni fa, quando la ballerina era una bambina ed eseguiva alcuni esercizi alla sbarra sotto l’occhio vigile proprio dell’insegnante di danza classica.

E ancora una foto della Celentano e della Marchese in cui si abbracciano e la didascalia dell’allieva di Amici: “La più bella in assoluto” con tanto di un cuore. Poi un altro scatto che risale al 20 febbraio 2017, quando fu proprio Alessandra Celentano ad assegnare alla ballerina una borsa di studio nell’ambito di un concorso nazionale di danza.

