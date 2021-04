Cecchi Paone ha una rubrica seguitissima all’interno del magazine NuovoTv. Questa volta la sua riflessione è caduta dritta dritta sull’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e nella fattispecie su Ilary Blasi. Il tutto è partito da una lettera inviata in redazione e redatta da una telespettatrice.

Ma andiamo con ordine. Abbiamo assistito tutti a questa edizione dell’Isola dei Famosi, ebbene, a qualcuno non ha convinto la conduzione dei Ilary Blasi, che rispetto alle sue altre conduzioni risulta essere un po’ insolita. Ma cosa c’entra Cecchi Paone e la misteriosa lettera con la conduzione della Blasi? Adesso ve lo raccontiamo. (Continua dopo le foto)















Cecchi Paone ha ricevuto una lettera da parte di una telespettatrice che si è detta un po’ spiazzata per questo stile di conduzione di Ilary Blasi. Infatti durante le ultime dirette abbiamo sentito dire da Ilary che gli attuali concorrenti del reality show siano i peggiori di sempre, apostrofandoli anche come ‘pippe’, facendo battute e lanciando scoccando frecciatina. (Continua dopo le foto)























Un po’ per tutti, quella di un conduttore che si mette contro ai partecipanti della propria trasmissione è, difatti, una condizione sicuramente spiazzante. Cecchi Paone ha messo però un puntino sulla i, ossia come presentatrici veterane dei reality del calibro di Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso non abbiano mai mancato di contrastare certi concorrenti in casi limite. Ma per quanto riguarda Ilary Blasi, pare tutta un’altra storia. (Continua dopo le foto)

Infatti secondo Cecchi Paone: “Ilary sembra non gradire la maggior parte dei suoi naufraghi. Come se non fosse soddisfatta dell’andamento del programma e li considerasse responsabili per questo”. Per l’appunto gli ascolti tv dell’Isola dei Famosi 2021 dimostrano un calo fisiologico di share e spettatori. Il reality era partito molto bene segnando il 21,68% e 3.602.000 spettatori, ma l’assenza di dinamiche hanno portato la quindicesima edizione a toccare solo il 16,90% di share e 2.838.000 spettatori.

Il gesto della fidanzata di Gilles Rocca. È successo poco dopo il rifiuto del bacio in apnea all’Isola dei famosi